Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń

Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Jak poprawnie korzystać z fajerwerków?
Źródło: TVN24
Fajerwerki, choć cieszą oko, zawierają wiele substancji, które zanieczyszczają środowisko. Przyczyniają się między innymi do powstawania groźnego dla zdrowia smogu. Ich wystrzeliwanie wiąże się również z innymi negatywnymi skutkami.

Świętowanie sylwestra i nadejścia nowego roku wielu z nas jednoznacznie kojarzy się z fajerwerkami. Warto mieć jednak na uwadze, że efektowne pokazy pirotechniczne rozświetlające niebo przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Mieszanka szkodliwych związków

Fajerwerk zawiera mieszankę pirotechniczną, w której skład wchodzi paliwo - głównie węgiel i siarka, utleniacz - saletra, nadchlorany, a także barwiące pyły lub sole metali, na przykład azotany.

Po zapłonie, pod wpływem wysokiej temperatury, elektrony w atomach metali ulegają wzbudzeniu. Gdy powracają do stanu podstawowego, emitują nadmiar energii w postaci światła o określonym kolorze. Stront i lit dają barwę czerwoną, bar - zieloną, miedź - niebieską, wapń - pomarańczową, a sód - żółtą, przy czym mieszanie tych związków pozwala uzyskać barwy pośrednie, jak fioletowy (miedź + stront). Kolor srebrzystobiały pozwalają osiągnąć pyły metali, na przykład magnezu, aluminium czy tytanu. W skład fajerwerków mogą wchodzić także rzadko używane, rakotwórcze związki iskrzącego antymonu, dającego szczególnie efektowną zieleń talu oraz świecącego na niebiesko arsenu.

Wybuchy fajerwerków uwalniają do atmosfery wiele szkodliwych związków, takich jak pyły zawieszone (PM10, PM2.5) oraz gazy: dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek węgla czy tlenki azotu. Podczas pokazów stężenie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu, na przykład baru, może wzrosnąć kilkaset razy. W czasie święta Diwali w Indiach ilość pyłu zawieszonego w powietrzu rośnie kilkadziesiąt razy. Podobne efekty zarejestrowano także w sylwestrowym Londynie.

Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Źródło: Shutterstock

Zanieczyszczenia to nie jedyny problem

Wystrzeliwanie fajerwerków ma także inne negatywne skutki. Może wywoływać pożary, a pozostałości petard - tysiące ton plastikowych i papierowych elementów po noworocznych zabawach - zaśmiecają teren i stanowią zagrożenie dla zwierząt, które mogą je połknąć. Odpady te zawierają toksyczne związki, takie jak szkodliwe dla tarczycy nadchlorany i toksyczne metale ciężkie (ołów, miedź), które trafiają do gleby i wód gruntowych. Plastikowe elementy fajerwerków zwiększają ilość mikroplastiku w środowisku, co wykazały na przykład badania londyńskiej Tamizy po Sylwestrze - w ciągu 24 godzin poziom mikroplastiku wzrósł tam o 1000 procent.

Tylko w USA odpala się rocznie około 200 tysięcy ton wyrobów pirotechnicznych. Samo Święto Diwali w Indiach to około 50 tysięcy ton fajerwerków.

Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie

Świat

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
fajerwerkiSylwesterNowy rok
Czytaj także:
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Prognoza
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Zablokowana trasa S7
Trzy godziny w lesie. Pomogła "ludzka życzliwość"
Polska
Służby w miejscu zatoru na S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Polska
Burza śnieżna w Wąpiersku (Warmińsko-mazurskie)
Czerwone alarmy IMGW przed śniegiem nadal w mocy
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
Polska
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
Prognoza
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
Prognoza
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
Polska
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
Prognoza
Bałtyk
Rośnie poziom wody w Bałtyku i w rzekach
Prognoza
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
Polska
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
Prognoza
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
Prognoza
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
Świat
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Nauka
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
Prognoza
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
Prognoza
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
Prognoza
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
Prognoza
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Za niektórymi z tych gatunków wyjątkowo udany rok. Inne napotkały spore problemy
Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie
Agnieszka Stradecka
Zima, śnieg, pług
Burze śnieżne zbliżają się do Polski. Może dosypać nawet 40 centymetrów
Prognoza
Śnieżyca podczas burzy Johannes, Szwecja
Śnieżyce i huraganowy wiatr. Nie żyją trzy osoby
Świat
Skutki tornada w Illinois
Zerwane dachy, tysiące bez prądu. Seria tornad w Illinois
Świat
Zimowa pogoda, śnieg
Taki będzie początek tygodnia
Prognoza
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
Świat
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom