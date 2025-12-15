Logo TVN24
Prognoza

Wyż z południa przyniesie ocieplenie. Pogoda na 5 dni

|
shutterstock_2230685563_1
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W następnych dniach napłyną do nas ciepłe masy powietrza z południa Europy. Dzięki temu temperatura znów podskoczy i może lokalnie osiągnąć nawet 10 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia aura zacznie się jednak zmieniać.

Polska pozostaje w ciepłym sektorze niżu znad Morza Norweskiego, w zasięgu rozległego wyżu Frieda znad Bałkanów. Z południowego zachodu napływać będzie mocno przetransformowane ciepłe powietrze pochodzenia polarnego. Ze względu na tor napływu - od Atlantyku, przez północną część Afryki, a następnie Morze Śródziemne - będzie przejawiać cechy powietrza zwrotnikowego.

W kolejnych dniach trend pogodowy się utrzyma, a Polska w dalszym ciągu znajdować się będzie w polu podwyższonego ciśnienia, w strumieniu bardzo ciepłych mas powietrza napływających z południa Europy. Z każdym dniem obszar rozpogodzeń będzie się powiększał, a temperatura zdecydowanie wzrastała - na południu w połowie tygodnia lokalnie nawet powyżej 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek

We wtorek na zachodzie i południu będzie na ogół pogodnie, miejscami słonecznie. W pozostałych regionach jeszcze o poranku utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie, ale w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Pochmurnie przez cały dzień będzie tylko w północno-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C. na północnym-wschodzie i lokalnie na południu do 6-7 st. C. na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i południowego wschodu.

Klatka kluczowa-99186
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Zrobi się cieplej

W środę czeka nas dużo chmur, choć można liczyć na rozpogodzenia. Miejscami na północy chmury utrzymają się przez większą część dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C. na północnym wschodzie do 7-9 st. C. na południu. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

W czwartek na południu i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na na północy - duże. Słupki rtęci wskażą od 4-5 st. C. na północnym wschodzie do 7-9 st. C. na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Klatka kluczowa-99200
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Lokalnie popada

W piątek ponownie na południu i w centrum Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Więcej chmur pojawi się na północy i zachodzie, a na Pomorzu mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 4-5 st. C. na północnym wschodzie do 9-10 st. C. na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Sobota przyniesie duże i całkowite zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju. Lokalnie spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 4-5 st. C. na północnym wschodzie do 7-8 st. C. na Podkarpaciu. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
