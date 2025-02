W prognozach widać więcej śniegu. Pogoda na weekend

W nadchodzących dniach pogoda w Polsce kształtowana będzie przez dwa układy baryczne. Między nimi pojawią się chmury niosące ze sobą lokalne opady śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w sobotę Polska znajdzie się między rosyjskim niżem a wyżem rozciągającym się od Grenlandii po centrum Europy, w strumieniu zimnego, arktycznego powietrza płynącego z północy. Ta zimna masa powietrza jest dość wilgotna, a przemieszczając się nad stosunkowo ciepłymi wodami Morza Bałtyckiego, nieco się ogrzewa. Będzie to sprzyjać powstaniu małego niżu nad Litwą, który zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce przyniesie dużo chmur z przelotnymi opadami śniegu.

W kolejnych dniach wspomniany mroźny wyż będzie umacniać się nad naszą częścią kontynentu, co oznacza, że przeważnie będzie pogodnie i zimno.

Prognoza pogody na weekend

Sobota w zachodnich i południowych regionach Polski przyniesie na ogół umiarkowane i duże zachmurzenie, ale nie powinno padać. W pozostałych częściach kraju dzień zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i słabymi, przelotnymi opady śniegu. Obficiej sypać może jedynie na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, gdzie spodziewane są opady do 5-7 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie do 1 st. C w Gdańsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby lub umiarkowany.

W niedzielę w większości kraju prognozowane jest pogodne, na zachodzie nawet słoneczne niebo. Jedynie na Wybrzeżu, Podkarpaciu i w Małopolsce może wystąpić przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego oraz słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C w Suwałkach do 1 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z północy.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Prognoza pogody na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnego nieba, chociaż na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenia i przelotne opady śniegu. Termometry wskażą od -2 st. C w Suwałkach do 1 st. C w Szczecinie. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Pogodna aura zapanuje w Polsce również we wtorek, z drobnymi wyjątkami - przejściowy wzrost zachmurzenia i przelotne opady śniegu mogą tym razem wystąpić na Warmii, Mazurach i Wybrzeżu Gdańskim. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C w Suwałkach do 1 st. C na zachodzie kraju. Z kierunków północnych powieje słaby lub umiarkowany wiatr.

Niebo nad całą Polską będzie w środę pogodne. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C we Wrocławiu. Północny wiatr będzie słaby.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl