Nawet 42 stopnie. Są czerwone alarmy IMGW
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W wielu miejscach mają trzeci - najwyższy - stopień.
Według prognoz, temperatura maksymalna zbliżona do 42 stopni Celsjusza może w niedzielę wystąpić na obszarach objętych alarmami najwyższego stopnia w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim. Wartość ta może zostać zanotowana także na zachodzie i w centrum województwa wielkopolskiego.
Warto pamiętać, że w większości kraju w mocy od środy są ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałem.
Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia
Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia przed wydano w województwach:
- zachodniopomorskim (w powiatach zachodnich);
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim (poza powiatami południowymi);
- opolskim;
- śląskim (poza powiatami południowymi);
- małopolskim (poza powiatami południowymi);
- kujawsko-pomorskim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim (poza powiatami południowymi);
- lubelskim;
- mazowieckim;
- podlaskim (poza powiatami północnymi).
W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 34 do 38 stopni Celsjusza, w niedzielę od 36 do 42 st. C, zaś w poniedziałek od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura maksymalna w sobotę ma sięgnąć od 33 do 35 st. C, a w niedzielę i poniedziałek od 35 do 39 st. C.
Niezależnie od regionu alarmy pozostaną w mocy od godziny 10 w sobotę do godziny 20 w poniedziałek. Miejscami alarmy mogą być kontynuowane.
Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia
Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach południowych;
- śląskim, w powiatach południowych;
- małopolskim, na południu województwa;
- podkarpackim, w powiatach południowych;
- podlaskim, na północnych krańcach regionu;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim;
- zachodniopomorskim, na wschodzie i w centrum województwa.
W powyższych regionach prognozuje się upały. Na obszarach podgórskich, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 do 34 st. C, a w niedzielę od 34 do 37 st. C. Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim temperatura maksymalna w sobotę oraz w poniedziałek ma wynieść od 27 st. C do 33 st. C, a w niedzielę od 31 st. C do 34 st. C.
Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim niebezpiecznie będzie od godziny 10 w sobotę do godziny 20 w niedzielę, zaś w pozostałych regionach - do godz. 20 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia
Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.