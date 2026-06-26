Prognoza Nawet 42 stopnie. Są czerwone alarmy IMGW

Upały dadzą się we znaki szczególnie w miastach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W wielu miejscach mają trzeci - najwyższy - stopień.

Według prognoz, temperatura maksymalna zbliżona do 42 stopni Celsjusza może w niedzielę wystąpić na obszarach objętych alarmami najwyższego stopnia w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim. Wartość ta może zostać zanotowana także na zachodzie i w centrum województwa wielkopolskiego.

Warto pamiętać, że w większości kraju w mocy od środy są ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałem.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia przed wydano w województwach:

zachodniopomorskim (w powiatach zachodnich);

lubuskim ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim (poza powiatami południowymi);

opolskim ;

śląskim (poza powiatami południowymi);

małopolskim (poza powiatami południowymi);

kujawsko-pomorskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim (poza powiatami południowymi);

lubelskim ;

mazowieckim ;

podlaskim (poza powiatami północnymi).

W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 34 do 38 stopni Celsjusza, w niedzielę od 36 do 42 st. C, zaś w poniedziałek od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura maksymalna w sobotę ma sięgnąć od 33 do 35 st. C, a w niedzielę i poniedziałek od 35 do 39 st. C.

Niezależnie od regionu alarmy pozostaną w mocy od godziny 10 w sobotę do godziny 20 w poniedziałek. Miejscami alarmy mogą być kontynuowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach południowych;

śląskim , w powiatach południowych;

małopolskim , na południu województwa;

podkarpackim , w powiatach południowych;

podlaskim , na północnych krańcach regionu;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim ;

zachodniopomorskim, na wschodzie i w centrum województwa.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Na obszarach podgórskich, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 do 34 st. C, a w niedzielę od 34 do 37 st. C. Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim temperatura maksymalna w sobotę oraz w poniedziałek ma wynieść od 27 st. C do 33 st. C, a w niedzielę od 31 st. C do 34 st. C.

Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim niebezpiecznie będzie od godziny 10 w sobotę do godziny 20 w niedzielę, zaś w pozostałych regionach - do godz. 20 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.