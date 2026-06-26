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Nawet 42 stopnie. Są czerwone alarmy IMGW

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Upały dadzą się we znaki szczególnie w miastach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
IMGW wydał ostrzeżenia - i to najwyższego stopnia - przed upałami. W kolejnych dniach prognozowane są ekstremalne upały. Będą takie miejsca, gdzie temperatura może osiągnąć nawet 42 stopnie Celsjusza.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W wielu miejscach mają trzeci - najwyższy - stopień.

Według prognoz, temperatura maksymalna zbliżona do 42 stopni Celsjusza może w niedzielę wystąpić na obszarach objętych alarmami najwyższego stopnia w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim. Wartość ta może zostać zanotowana także na zachodzie i w centrum województwa wielkopolskiego.

Warto pamiętać, że w większości kraju w mocy od środy są ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałem.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia przed wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim (w powiatach zachodnich);
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • dolnośląskim (poza powiatami południowymi);
  • opolskim;
  • śląskim (poza powiatami południowymi);
  • małopolskim (poza powiatami południowymi);
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim (poza powiatami południowymi);
  • lubelskim;
  • mazowieckim;
  • podlaskim (poza powiatami północnymi).

W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 34 do 38 stopni Celsjusza, w niedzielę od 36 do 42 st. C, zaś w poniedziałek od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura maksymalna w sobotę ma sięgnąć od 33 do 35 st. C, a w niedzielę i poniedziałek od 35 do 39 st. C. 

Niezależnie od regionu alarmy pozostaną w mocy od godziny 10 w sobotę do godziny 20 w poniedziałek. Miejscami alarmy mogą być kontynuowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach południowych;
  • śląskim, w powiatach południowych;
  • małopolskim, na południu województwa;
  • podkarpackim, w powiatach południowych;
  • podlaskim, na północnych krańcach regionu;
  • warmińsko-mazurskim;
  • pomorskim;
  • zachodniopomorskim, na wschodzie i w centrum województwa.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Na obszarach podgórskich, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 do 34 st. C, a w niedzielę od 34 do 37 st. C. Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim temperatura maksymalna w sobotę oraz w poniedziałek ma wynieść od 27 st. C do 33 st. C, a w niedzielę od 31 st. C do 34 st. C.

Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim niebezpiecznie będzie od godziny 10 w sobotę do godziny 20 w niedzielę, zaś w pozostałych regionach - do godz. 20 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

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Tagi:
IMGWprognoza pogodyUpałpogoda
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