Pogoda. -10 stopni nocami i przelotne opady śniegu w całym kraju

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska pozostaje jeszcze pod wpływem niżów znad wschodniej Europy. Związane z nimi fronty atmosferyczne obejmować mają w nocy z poniedziałku na wtorek południe i wschód Polski, niosąc deszcz ze śniegiem. We wtorek fronty odsuną się poza wschodnie granice kraju, ale północno-zachodnie regiony dostaną się pod wpływ niżów znad północnej Europy, w strefę frontu chłodnego z kłębiącymi się chmurami i mieszanymi opadami. Resztę Polski obejmie słaby klin wyżowy. Podobnie będzie w środę. Z północy napłynie nad Polskę zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Temperatury spadną do nawet -10 stopni

W kolejnych dniach nasz kraj pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z wirami niżowymi rozciągającymi się od Arktyki po Włochy.

W czwartek wir niżowy, wędrujący znad Morza Północnego w stronę Bałtyku, zatrzyma na chwilę spływ zimna i wtłoczy nad Polskę więcej chmur i nieco cieplejsze masy powietrza z południa. Jednak już w piątek wir niżowy, umacniając się nad Bałtykiem i Skandynawią, zmieni kierunek napływu powietrza z południowego ponownie na północy i zacznie tłoczyć w naszą stronę masy powietrza arktycznego wilgotnego. W weekend wystąpią w nim przelotne opady śniegu - i to we wszystkich regionach kraju. Przy nocnych rozpogodzeniach temperatura może znacząco spadać, do -5/-10 stopni Celsjusza.

Popada śnieg

We wtorek wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na Pomorzu, Warmii, Kujawach i miejscami w Wielkopolsce pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem, których suma wyniesie do dwóch litrów na metr kwadratowy oraz śniegu, którego spadnie od jednego do dwóch centymetrów. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Środa będzie pogodna, tylko na północy pojawi się więcej chmur. Na Pomorzu pojawią się przelotne opady śniegu, których suma wyniesie 1-3 cm, a także deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na zachodzie i południu. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Tylko kilka stopni powyżej zera

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południu i w centrum kraju okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu, a na Pomorzu spodziewany jest deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C na Suwalszczyźnie, 5 st. C w centrum kraju i 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowy, umiarkowany.

W piątek będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Pomorzu pojawią się przelotne opady śniegu o wysokości 2-5 centymetrów, a na południu wystąpią opady deszczu ze śniegiem, których suma wyniesie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna zamknie się w przedziale od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południu. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, na zachodzie chwilami silniejszy.

Sobota zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu o sumie do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany.

