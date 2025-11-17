Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym" na kolei
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym" na kolei
Prognoza

Pogoda. -10 stopni nocami i przelotne opady śniegu w całym kraju

|
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Śnieg na razie z nami pozostanie. W nadchodzących dniach nad Polską przesuwać się będą strefy frontowe, przynoszące kolejne fale opadów. Miejscami może dosypać nawet kilka centymetrów białego puchu. Nocami czeka nas silniejszy mróz.

Polska pozostaje jeszcze pod wpływem niżów znad wschodniej Europy. Związane z nimi fronty atmosferyczne obejmować mają w nocy z poniedziałku na wtorek południe i wschód Polski, niosąc deszcz ze śniegiem. We wtorek fronty odsuną się poza wschodnie granice kraju, ale północno-zachodnie regiony dostaną się pod wpływ niżów znad północnej Europy, w strefę frontu chłodnego z kłębiącymi się chmurami i mieszanymi opadami. Resztę Polski obejmie słaby klin wyżowy. Podobnie będzie w środę. Z północy napłynie nad Polskę zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Temperatury spadną do nawet -10 stopni

W kolejnych dniach nasz kraj pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z wirami niżowymi rozciągającymi się od Arktyki po Włochy.

W czwartek wir niżowy, wędrujący znad Morza Północnego w stronę Bałtyku, zatrzyma na chwilę spływ zimna i wtłoczy nad Polskę więcej chmur i nieco cieplejsze masy powietrza z południa. Jednak już w piątek wir niżowy, umacniając się nad Bałtykiem i Skandynawią, zmieni kierunek napływu powietrza z południowego ponownie na północy i zacznie tłoczyć w naszą stronę masy powietrza arktycznego wilgotnego. W weekend wystąpią w nim przelotne opady śniegu - i to we wszystkich regionach kraju. Przy nocnych rozpogodzeniach temperatura może znacząco spadać, do -5/-10 stopni Celsjusza.

Klatka kluczowa-29896
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Popada śnieg

We wtorek wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na Pomorzu, Warmii, Kujawach i miejscami w Wielkopolsce pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem, których suma wyniesie do dwóch litrów na metr kwadratowy oraz śniegu, którego spadnie od jednego do dwóch centymetrów. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Środa będzie pogodna, tylko na północy pojawi się więcej chmur. Na Pomorzu pojawią się przelotne opady śniegu, których suma wyniesie 1-3 cm, a także deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na zachodzie i południu. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Tylko kilka stopni powyżej zera

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południu i w centrum kraju okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu, a na Pomorzu spodziewany jest deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C na Suwalszczyźnie, 5 st. C w centrum kraju i 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowy, umiarkowany. 

W piątek będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Pomorzu pojawią się przelotne opady śniegu o wysokości 2-5 centymetrów, a na południu wystąpią opady deszczu ze śniegiem, których suma wyniesie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna zamknie się w przedziale od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południu. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, na zachodzie chwilami silniejszy.

Sobota zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu o sumie do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany.

Klatka kluczowa-29990
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Wrzesień/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
"Sytuacja jest krytyczna" na północy Włoch
Świat
Opady marznące, oblodzenie
Zimowe ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
Prognoza
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Świat
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
Świat
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Świat
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
Świat
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Świat
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
Świat
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
Prognoza
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
Świat
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
Świat
Monmouth zalane
"Ilość wody była bezprecedensowa"
Świat
Deszcz, noc
Deszczowa noc w wielu miejscach
Prognoza
Zniszczenia w Portugalii
Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Świat
Deszcz ze śniegiem, zimno
Szykuje się duża zmiana pogody
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
TVN24
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
Świat
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
Świat
Susza
Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz
Świat
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej?
Polska
Deszcz ze śniegiem, jesień, opady
Niewykluczone opady deszczu ze śniegiem
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa
Świat
Akcja poszukiwawcza w powiecie Cilacap w Indonezji
Ciała osiem metrów pod ziemią. Trwają poszukiwania
Świat
Noc, deszcz, opady deszczu
Tam noc przyniesie ziąb i deszcz
Prognoza
Tajskie służby udaremniły dwie duże akcje przemytników zwierząt
Podejrzane worki w aucie. W środku 80 małp i narkotyki
Świat
Pochmurno, lekki śnieg, jesień
Podmuch zimy na horyzoncie. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Pracują w zasłonie smogu. "Zachorowałem dwa, trzy razy"
Smog
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica