Tu może silniej powiać

Silny wiatr
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na czwartek. Sprawdź, w których miejscach warunki pogodowe mogą być niebezpieczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni. .

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek - silny wiatr

Na czwartek synoptycy prognozują, że na północy kraju może pojawić się silnie wiejący wiatr. Żółte alarmy przed nim mogą zostać wydane w województwie pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim.

Źródło: IMGW

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

