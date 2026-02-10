Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku

Prognozowane opady deszczu w ciągu najbliższej doby Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, nad centralną Polską utrzymuje się strefa opadów mieszanych, obejmująca przede wszystkim województwo mazowieckie oraz częściowo północno-zachodnią część Lubelszczyzny. Występują tam opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a miejscami także w marznący deszcz, który może prowadzić do powstawania niebezpiecznej gołoledzi.

Charakter opadów nad Mazowszem Źródło: IMGW

Charakter opadów będzie się zmieniał

Choć opady mają słabe natężenie, nawet niewielka ilość marznącego deszczu może znacząco pogorszyć warunki na drogach i chodnikach. Szczególne uważać należy w rejonie aglomeracji warszawskiej, gdzie oblodzenie nawierzchni może utrudniać ruch pieszy i samochodowy.

Strefa opadów jest wyraźnie porozrywana i stopniowo przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim. W Warszawie oraz w powiatach ościennych opady mogą utrzymywać się do godziny 22, po czym powinny stopniowo zanikać.

Wraz z przesuwaniem się strefy nad północno-wschodnią część kraju charakter opadów będzie się zmieniał. Ze względu na nadal silnie wychłodzone powietrze w tym regionie dominować ma słaby śnieg, który - choć uciążliwy - będzie mniej niebezpieczny niż marznący deszcz występujący obecnie na Mazowszu.

Radar opadów marznących