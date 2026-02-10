Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku

Jak przekazał nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, nad centralną Polską utrzymuje się strefa opadów mieszanych, obejmująca przede wszystkim województwo mazowieckie oraz częściowo północno-zachodnią część Lubelszczyzny. Występują tam opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a miejscami także w marznący deszcz, który może prowadzić do powstawania niebezpiecznej gołoledzi.
Charakter opadów będzie się zmieniał
Choć opady mają słabe natężenie, nawet niewielka ilość marznącego deszczu może znacząco pogorszyć warunki na drogach i chodnikach. Szczególne uważać należy w rejonie aglomeracji warszawskiej, gdzie oblodzenie nawierzchni może utrudniać ruch pieszy i samochodowy.
Strefa opadów jest wyraźnie porozrywana i stopniowo przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim. W Warszawie oraz w powiatach ościennych opady mogą utrzymywać się do godziny 22, po czym powinny stopniowo zanikać.
Wraz z przesuwaniem się strefy nad północno-wschodnią część kraju charakter opadów będzie się zmieniał. Ze względu na nadal silnie wychłodzone powietrze w tym regionie dominować ma słaby śnieg, który - choć uciążliwy - będzie mniej niebezpieczny niż marznący deszcz występujący obecnie na Mazowszu.
Radar opadów marznących
Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock