Prognoza długoterminowa IMGW. Pogoda na zimę i początek wiosny

Prognoza długoterminowa IMGW na zimę. Styczeń 2026
Jak wynika z eksperymentalnej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w całym kraju średnia temperatura w styczniu ma być zbliżona do wartości z normy wieloletniej 1991-2020. Podobnie do średniej ma kształtować się również miesięczna suma opadów.
Prognoza długoterminowa IMGW na zimę. Luty 2026
Sytuacja w lutym ma być podobna do tej styczniowej. Według najnowszych wyliczeń, średnia temperatura i suma opadów we wszystkich regionach kraju nie powinny odbiegać od średniej z lat 1991-2020.
Prognoza długoterminowa IMGW na wiosnę. Marzec 2026
Wyraźne anomalie mogą pojawić się w marcu. Chociaż średnia temperatura powietrza w skali kraju ma być zbliżona do normy wieloletniej, we wszystkich regionach suma opadów może okazać się wyższa niż średnio. Miesiąc ma być zatem mokry.
Prognoza długoterminowa IMGW na wiosnę. Kwiecień 2026
W kwietniu średnia temperatura powietrza w całym kraju może być wyższa niż wynosi średnia wieloletnia. Spodziewane są również sumy opadów atmosferycznych powyżej normy z lat 1991-2020.
Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"
W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.
Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".
W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.
Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).
Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych
Jak podkreśla IMGW, pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.
Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.
Autorka/Autor: ast/dd
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Perkowski/Shutterstock