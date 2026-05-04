Polska w epicentrum gorąca. Prawie 30 stopni Celsjusza

Ciepło, majówka, plaża w Sopocie
W niedzielę Polska i Niemcy były najgorętsze w Europie
Pogoda w Polsce. Niedziela 3 maja była najgorętszym do tej pory dniem w 2026 roku. W zdecydowanej większości kraju temperatura przekroczyła 20 stopni Celsjusza, a miejscami zbliżyła się do 30 stopni. Gdzie termometry pokazały najwyższe wartości?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę Polska znajdowała się w tylnej części wyżu z centrum nad Bałkanami. Rozwinął się tam klin ciepła, w którego tłoczeniu pomagał łańcuszek niżów rozciągających się od Hiszpanii po Skandynawię i północno-zachodnią Rosję.

Tutaj w niedzielę było najgoręcej

Taki układ ośrodków barycznych, umożliwiający napływ ciepłego powietrza zwrotnikowego, przełożył się na bardzo wysokie temperatury. Ostatniego dnia majówki Polska i Niemcy były najcieplejszymi krajami w Europie.

Jeśli chodzi o stacje synoptyczne IMGW pierwszego rzędu, to w niedzielę najwyższą wartość zanotowano w Pile w województwie wielkopolskim - było tam 29 stopni Celsjusza. Niemal tyle samo, bo 28,9 st. C, zarejestrowano w województwie pomorskim, a dokładnie w Gdańsku. Ponad 28 stopni zaobserwowano także na stacjach w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.

W niedzielę ciepło poczuli mieszkańcy niemal całej Polski. Pośród stacji synoptycznych IMGW pierwszego rzędu najniższą wartość zanotowano w Zakopanem, ale nadal było to 20,9 st. C. Mniej niż 20 stopni zarejestrowano tylko na dużych wysokościach - jak podaje Unton-Pyziołek, na Śnieżce temperatura maksymalna nie przekroczyła 12,8 st. C.

Temperatura maksymalna w niedzielę 3 maja dla stacji synoptycznych IMGW pierwszego rzędu
Źródło: IMGW

To będzie ciepły początek tygodnia

Zgodnie z informacjami naszej synoptyk w poniedziałek Polska dostała się od zachodu w obszar obniżonego ciśnienia, który jest związany ze wspomnianym łańcuszkiem niżów. Chociaż nad północno-zachodnie i północne rejony kraju wkroczyły już chmury frontu chłodnego, na razie słabo aktywnego, to w większości kraju początek tygodnia także będzie bardzo ciepły.

Poniedziałkowy poranek przywitał mieszkańców wielu rejonów Polski bardzo przyjemną temperaturą. O godzinie 7 najcieplej było na Wybrzeżu - w Ustce zanotowano 16,9 st. C. Powyżej 16 st. C było też Szczecinie, Toruniu, Olsztynie oraz wielu innych miejscowościach w północnej części kraju. W ciągu dnia najcieplej ma być w centrum i na południu kraju - Unton-Pyziołek prognozuje tam 26-27 st. C.

Temperatura powietrza na stacjach synoptycznych IMGW pierwszego rzędu w poniedziałek 4 maja o godzinie 7
Źródło: IMGW
Mogą kłębić się burzowe chmury
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
