Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w województwach:

podkarpackim , w jego północnej połowie;

małopolskim , w jego północnej połowie;

śląskim , poza powiatami znajdującym się na południowo-wschodnich krańcach województwa;

opolskim ;

dolnośląskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 stopni Celsjusza, przy gruncie do -6 st. C.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, tczewskim, puckim;

zachodniopomorskim, w powiatach: gołdapskim, kętrzyńskim, bartoszyckim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim, braniewskim, elbląskim, Elbląg.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgły mogą być marznące.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.