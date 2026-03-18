Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w województwach:
- podkarpackim, w jego północnej połowie;
- małopolskim, w jego północnej połowie;
- śląskim, poza powiatami znajdującym się na południowo-wschodnich krańcach województwa;
- opolskim;
- dolnośląskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg.
Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 stopni Celsjusza, przy gruncie do -6 st. C.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, tczewskim, puckim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: gołdapskim, kętrzyńskim, bartoszyckim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim, braniewskim, elbląskim, Elbląg.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgły mogą być marznące.
Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: Opracowała redakcja tvnmeteo.pl
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock