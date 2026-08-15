Nadchodzi diametralna zmiana pogody

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: AdobeStock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Słoneczny wyż Ralf, który w niedzielę ulokuje się nad Bałkanami, ustępuje miejsca zatoce niżowej związanej z ośrodkiem Małgorzata (Margarete) znad Skandynawii i północnego Bałtyku. Przemieszczający się w obrębie zatoki falujący front chłodny wkroczy w nocy nad północno-zachodnie regiony kraju, po czym w ciągu dnia będzie postępować dalej w głąb Polski.

Front napędzany jest przez masę chłodnego powietrza polarnego morskiego, napływającą znad Północnego Atlantyku. Chłodne powietrze wypierać będzie gorące masy zwrotnikowe, które w niedzielę będą jeszcze zalegać nad południowymi, środkowymi i wschodnimi regionami kraju. Choć nad Polską dojdzie do starcia mas o skrajnie różnej termice, to jednak dość niska wilgotność w strefie frontowej sprawi, że wykaże on tendencję do wysychania. Z tego powodu w wielu miejscach jego przejście nie wywoła gwałtownych burz, a objawi się jedynie wzrostem zachmurzenia i przelotnym deszczem.

Zjawiska burzowe wystąpią najprawdopodobniej na północnym wschodzie kraju oraz w Sudetach. Z kolei w centrum deficyt wilgoci w troposferze może skutecznie zablokować rozwój tak zwanej głębokiej konwekcji, czyli powstawania komórek burzowych o silnym rozwoju pionowym.

Pogoda mocno się zmieni

Niedzielne niebo zostanie przykryte zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Z czasem wzrośnie ono na północy, zachodzie i w centrum do dużego, z przelotnym deszczem o sumie opadów do 5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie opady mogą być bardziej obfite, do 10-20 l/mkw., szczególnie tam, gdzie rozwiną się burze. Na południu i południowym wschodzie nadal będzie słonecznie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Pomorzu, przez 28-30 stopnie w centrum kraju, do 34-35 stopni na południu. Wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodzie i północy na północno zachodni będzie słaby oraz umiarkowany. W burzach stanie się silny.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: ventusky

Spadnie więcej deszczu. Miejscami opady będą obfite

W poniedziałek front przemieści się nad południowe oraz południowo-wschodnie regiony Polski i przyniesie tam już bardziej obfite opady deszczu oraz burze, w szczególności w paśmie Karpat. Tego dnia będzie można obserwować zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami mogą wystąpić opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na południu do 50 l/mkw. Tam też możliwe są burze.

Słupki rtęci wskażą od 19-20 stopni na północy, przez 22 stopnie w centrum kraju, do 25 stopni na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowanie, ale w burzy zwiększy swoją siłę.

W kolejnych dniach przez Polskę będą wędrować następne układy frontowe związane z cyrkulacją zachodnią i niżami północnoatlantyckimi, przynosząc deszcz oraz burze. Z zachodu płynąć będzie umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie, choć w środę spodziewana jest krótki napływ cieplejszej masy zwrotnikowej. Dostarczy ona niezbędnej energii do rozwoju kolejnych chmur burzowych. Tym samym Polska wkracza w schyłek wakacji, który zapowiada się wilgotnie i burzowo.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

W wtorek na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu o intensywności do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na Podlasiu, przez 21 stopnie w centrum kraju, do 22 stopni na południu. Wiatr północno-zachodni i zachodni będzie umiarkowany i dość silny.

Kolejne dni będą pochmurne

Środowe niebo przykryje zachmurzenie umiarkowane, które od zachodu i północy wzrośnie do dużego. Tam popada z intensywnością do 20 l/mkw. oraz zagrzmi. Na Pomorzu deszcz okaże się ulewny, do 30-40 l/mkw. Słupki rtęci wskażą wartości od 20 stopni na Podlasiu, przez 24 stopni w centrum kraju, do 27-28 stopni na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w burzach - silny.

W czwartek na niebie zaobserwujemy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a na południu kraju do 25 l/mkw. Tam możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Podlasiu, przez 23 stopni w centrum kraju, do 30 stopni na Podkarpaciu. Wiatr zachodni powieje umiarkowanie, lecz w burzach stanie się silny.