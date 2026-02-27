Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?

|
Słonecznie, wiosenna aura
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Początek meteorologicznej wiosny przyniesie nam raczej spokojną aurę. Temperatura w weekend może wzrosnąć do nawet 20 stopni. Pogodową sielankę przerwie jednak front atmosferyczny, niosący lokalne opady deszczu.
Polska pozostanie w sobotę między wyżem znad południowo-wschodniej Europy oraz niżami Chiara i Doreena, ulokowanymi nad północnym Atlantykiem, Skandynawią i Morzem Północnym. Takie położenie ośrodków barycznych umożliwiło skierowanie w nasz rejon Europy strumienia ciepłego, suchego powietrza zwrotnikowego.

Masy znad północnej Afryki i Hiszpanii niosą wzrost temperatury w Polsce zachodniej, południowej i środkowej do 15 stopni Celsjusza, a na południowo-zachodnich krańcach maksima mogą wynieść nawet 18-20 stopni. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju temperatura nocami wciąż może jednak spadać lekko poniżej zera, spowalniając roztopy.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam przeważnie słoneczną aurę, tylko w północnych regionach zachmurzenie może być większe. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-16 st. C w centralnej Polsce, do 18-20 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, jedynie na Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim chwilami silniejszy.

W niedzielę, wraz z napieraniem od północnego zachodu chłodnego frontu atmosferycznego, wzrośnie wilgotność powietrza i zachmurzenie. Niż Doreena, z centrum przemieszczającym się nad Skandynawią, zmieni nieco kierunek cyrkulacji powietrza z południowej na północno-zachodnią. Na krańcach zachodnich niewykluczony będzie przelotny deszcz.

Początek wiosny meteorologicznej przyniesie zatem lekki spadek temperatury - na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na południu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, na północy okresami silniejszy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centralnych regionach, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z południa, tylko we wschodniej Polsce z północnego zachodu.

We wtorek nasz kraj dostanie się pod wpływ wyżu umacniającego się nad środkową Europą. Układ podtrzyma cyrkulację powietrza z północy nad wschodnimi regionami. Pozostała część Polski znajdzie się w strumieniu łagodniejszego powietrza z południowego zachodu. Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na południowym wschodzie jeszcze duże.

Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 11 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, tylko na wschodzie jeszcze północny, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę

Środa w północnych regionach zapowiada się pogodnie, ale poza tym na niebie pojawi się więcej chmur. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

pogodaprognoza pogody
