Na przeważającym obszarze Polski noc będzie pogodna. Jedynie na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur, z których lokalnie słabo popada. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopni Celsjusza na zachodzie, południu, w centrum oraz na Suwalszczyźnie do 2-4 st. C w pasie od Pomorza po Lubelszczyznę. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Pogoda na jutro - wtorek, 3.03

We wtorek w większości Polski spodziewana jest pogodna i słoneczna aura. Duże zachmurzenie wystąpi tylko na wschodzie, gdzie pojawią się rozpogodzenia, ale lokalnie słabo, symbolicznie popada. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-13 st. C w centrum, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo z południowego zachodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 procent na krańcach zachodnich i południowym zachodzie do 90 procent na północnym wschodzie. Warunki biometeo będą korzystne w niemal całej Polsce - z wyjątkiem północnego wschodu i krańców wschodnich, gdzie okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu, będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy sięgnie 1014 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie utrzyma się duże zachmurzenie, ale pojawią się rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie z okresowym słabym deszczem. Temperatura spadnie do 2-3 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy sięgnie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słabo z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura wyniesie co najmniej -1/0 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapanuje słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie 13-14 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do -3/-2 st. C. Da się odczuć słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, o północy sięgnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu wtorek będzie słoneczny. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14-15 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -3/-2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek zapewni mieszkańcom Krakowa dużo słońca. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

