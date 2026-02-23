Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - wtorek, 24.02. Noc na plusie, ale z opadami

Deszcz, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 24.02. Najbliższa noc upłynie pod znakiem chmur i opadów. W większości kraju popada deszcz, ale miejscami spodziewany jest deszcz ze śniegiem. W dzień w części Polski sypnie nawet samym śniegiem.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Noc będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, na południu - do 10 l/mkw. Na północnym wschodzie i w górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopnia Celsjusza na Podlasiu i Warmii, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50 kilometrów na godzinę, szczególnie na zachodzie i południu.

Klatka kluczowa-246935
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 24.02

Szykuje się pochmurny wtorek z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw., a na północnym wchodzie i na pogórzu - deszcz ze śniegiem. W Karpatach prognozowane są z kolei dość obfite opady śniegu rzędu 5-10 centymetrów. W ciągu dnia w północnej części kraju opady będą zanikać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2-3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni, na ogół umiarkowany, ale na wschodzie i południu - okresami dość silny, w porywach osiągający 50 km/h.

Klatka kluczowa-246981
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na południowym zachodzie do ponad 95 procent na północy. W całym kraju zapanuje komfortowa temperatura, ale warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-246968
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie, okresami popada deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 993 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie zaznaczy się duże zachmurzenie. Okresami spadnie deszcz, po południu opady będą zanikać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna, okresami popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Da się odczuć umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Trójmieście zapanuje duże zachmurzenie, niewykluczone są słabe opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc z okresowymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie, a okresami pojawią się opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura wyniesie maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna, wystąpią okresowe opady deszczu. Słupki rtęci wskażą minimum 5 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia powinni szykować się na dzień z dużym zachmurzeniem i okresowymi opadami deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurnie. Okresami spadnie deszcz, który na południe od Krakowa będzie przechodził w deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 4 st. C. We znaki da się umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady deszczu, na południe od Krakowa przechodzące w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 988 hPa.

Klatka kluczowa-246955
Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Brian Clement/Shutterstock

prognozaprognoza pogodypogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
