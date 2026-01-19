Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - wtorek, 20.01. Noc ze spadkami do -20 stopni

|
Ta noc będzie mroźna
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 20.01. Noc będzie pogodna, ale mroźna w całym kraju. Temperatura może spaść do nawet -20 stopni. W dzień wartości na termometrach we wschodniej i zachodniej Polsce ponownie okażą się skrajnie różne.

Noc zapowiada się pogodnie, choć lokalnie nad ranem pojawią się silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -18/-16 stopni Celsjusza (lokalnie -20 st. C) na wschodzie kraju, przez -14/-10 st. C w centrum, do -7/-5 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący z południowego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w Sudetach porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-171625
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 20.01

W większości Polski szykuje się słoneczny wtorek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7/-6 st. C na Podlasiu, przez -2/0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje z południowego wschodu i południa, na ogół umiarkowanie. Miejscami porywy będą dość silne, w Sudetach dochodzące do 50-70 km/h.

Klatka kluczowa-171605
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce i wyniesie między 60 a 70 procent. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-171639
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, ale mroźna - temperatura spadnie do -16/-15 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 1022 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka słoneczny wtorek. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -13/-11 st. C. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek przyniesie w Trójmieście słońce. Termometry pokażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pogodnej nocy. Temperatura spadnie do -8/-6 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek będzie w Poznaniu słoneczny. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 2-3 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pogodna noc. Wartości na termometrach spadną do -6/-4 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli się zmniejsza, o północy obniży się do 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie do 3-4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna, ale mroźna noc z temperaturą minimalną wynoszącą -14/-12 st. C. Da się odczuć słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie powoli spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie słonecznie. Termometry pokażą nie więcej niż -5/-3 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się szybko zmniejszać.

Klatka kluczowa-171655
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zima Mróz prognoza prognoza pogody pogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
