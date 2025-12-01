Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami, które pojawią się miejscami na zachodzie i południu kraju. Poza tym prognozowane są mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 100-1000 metrów. Może pojawić się też mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Śląsku, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Wybrzeżu oraz Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 02.12.

Wtorek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami na zachodzie, południu i miejscami w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 70 procent. Wszędzie będzie chłodno i wilgotno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna i mglista. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0-1 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie będzie pochmurno i mglisto. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się obniżać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurny i mglisty. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne z przejaśnieniami. Będzie również mglisto. Temperatura nie spadnie poniżej -1 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w ciągu dnia będzie pochmurno i mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się obniżać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna i mglista. Na termometrach zobaczymy co najmniej -2 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko obniżać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna i mglista. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2/-1st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami, a do południa również mglisto. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko obniżać, w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl