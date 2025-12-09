Pogoda na jutro - środa, 10.12. Uwaga na dość silny wiatr

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Noc okaże się pochmurna. Spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy, odsuwającego się na północ. Tylko na południu i południowym zachodzie kraju opady nie wystąpią. Lokalnie na południu aura będzie mglista. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i północy dość silny, w porywach jego prędkość dojdzie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa, 10.12

Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami, a na południu - rozpogodzeniami. Na zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju spadnie do 4 litrów przelotnego deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9-10 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, 12 st. C w centrum kraju i 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, a na północy dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie 50-60 km/h.

Warunki biometeo w środę

Największa wilgotność powietrza będzie o północy i wyniesie powyżej 90 procent. Im dalej na południe tym powietrze będzie bardziej suche - do poniżej 80 procent. Warunki biometeo będą w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach będą one niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, okresami spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne. Temperatura wyniesie minimalnie 8 st. C. Okresami wystąpią opady deszczu. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni i dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Początkowo spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy co najmniej 9 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami popada. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

