Pogoda na jutro - sobota 20.11. Pochmurno, deszczowo, do 12 stopni

Noc przeważnie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu na wschodzie oraz południu kraju, z czego najmocniej popada na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze Polski na ogół nie będzie padać, jednakże z uwagi na rodzaj zachmurzenia również w centrum i na zachodzie możliwy jest słaby opad deszczu. W drugiej części nocy, na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, prognozowane są przejściowe rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, do 9-11 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. W rejonie Pomorza Gdańskiego porywy mogą sięgać do 70-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota 20.11

W sobotę w pierwszej części dnia zachmurzenie będzie umiarkowane. Opady deszczu nie pojawią się na północy, północnym wschodzie oraz częściowo w centrum i na wschodzie Polski. Później jednak w tych rejonach zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego i wystąpią słabe, przejściowo umiarkowane opady deszczu z przerwami. Na pozostałym obszarze kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie, miejscami ze słabym opadem deszczu i mżawki. Padać nie powinno jedynie w rejonie Dolnego Śląska - tam również są szanse na rozpogodzenia i przejaśnienia w godzinach wieczornych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 st. C w rejonie Suwałk, przez 10-11 st. C w centrum i na południu, do 11-12 st. C w rejonie Szczecina. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z zachodu.