Pogoda na jutro. Noc upłynie pod znakiem pogodnej, a nawet słonecznej aury. Podobnie zapowiada się poniedziałek 11.08. Wciąż będzie ciepło, ale odpoczniemy od upału.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 9-10 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie jeszcze dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 11.08

Poniedziałek upłynie pod znakiem słonecznej aury, ale w ciągu dnia na północy, wschodzie i w centrum kraju pojawi się dość silny rozwój chmur kłębiastych. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Nadciągnie północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność odnotujemy na południu, w granicach 50 procent. Im dalej na północ, tym jej wartość będzie wyższa, w granicach 70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet w całym kraju okaże się korzystny.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zapowiada się pogodna noc w Warszawie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, małego i umiarkowanego. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pogodna noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Ta noc przyniesie pogodną aurę. Temperatura w Poznaniu spadnie do 11 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez zmian, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek zachmurzenie we Wrocławiu będzie kłębiaste, małe. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dla Krakowa prognozowana jest pogodna noc. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Początek tygodnia w Krakowie przyniesie zachmurzenie kłębiaste, małe. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl