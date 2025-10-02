Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Zapowiada się pogodna noc, choć lokalnie widoczność zakłócą mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Wybrzeżu. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Pogoda na jutro - piątek, 3.10

W piątek niebo nad większością kraju ma być pogodne, tylko we wschodniej Polsce po południu pojawi się nieco więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na wschodzie, poprzez 12 st. C w regionach centralnych, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

Warunki biometeo - piątek, 3.10

Wilgotność powietrza wyniesie około 50 procent na terenie całej Polski. Odczujemy chłód, ale warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 1015 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek przywita mieszkańców stolicy umiarkowanym zachmurzeniem, które po południu przejściowo wzrośnie do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać i o północy osiągnie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Trójmieście rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia, ale po południu będzie ono przejściowo duże. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1027 hPa i ma się zmniejszać.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna noc. Termometry pokażą przynajmniej 2 st. C. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie słaby. Ciśnienie ma spadać, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek niebo nad Poznaniem będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura osiągnie maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Na termometrach pokaże się przynajmniej 1 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. O północy ciśnienie osiągnie 1012 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, a w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna, ale zimna - temperatura spadnie do -1 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie ma spadać i o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Jutro mieszkańcy Krakowa muszą przygotować się na umiarkowane, a po południu - przejściowo duże zachmurzenie. Na termometrach zagości maksymalnie 11 st. C. Zawieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 997 hPa i ma spadać.

