W nocy w Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu o sumie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Tylko na północnym wschodzie chmur będzie więcej, wystąpią również opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem do 5-15 l/mkw. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centralnej Polsce do 7 st. C na zachodzie kraju. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, silny jedynie w drugiej części nocy w regionach północnych.