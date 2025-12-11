Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na północy i wschodzie kraju będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki, których suma wyniesie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest duże zachmurzenie, wzrastające nad ranem do całkowitego. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południu i zachodzie do 7 st. C na północy i wschodzie. Powieje wiatr umiarkowany, na północy w porywach dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - piątek, 12.12

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, wystąpią również słabe opady deszczu i mżawki w rejonie północno-wschodniej Polski, których suma wyniesie 1-2 l/mkw. Rozpogodzenia pojawią się jedynie lokalnie na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie około 6-8 st. C. w całej Polsce. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, jedynie na zachodzie słaby i zmienny. Lokalnie nad ranem oraz wieczorem na południu i zachodzie mogą pojawić się pojedyncze mgły.

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza w południowo-zachodniej Polsce wyniesie około 60 procent, centrum około 80 proc., a na północnym wschodzie - powyżej 90 proc. Odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo w strefie frontu - czyli na północy i północnym wschodzie - będą niekorzystne. W pozostałej części kraju będą one neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno, okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i zachodni. Ciśnienie o północy będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie będzie pochmurny. Temperatur maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie nocą będzie pochmurno i wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, o północy dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno, okresami spadnie słaby deszcz i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu pojawi się zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu będzie pochmurny, natomiast opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Powieje wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pogodne, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie duże i całkowite, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Powieje wiatr słaby i zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady deszczu nie wystąpią. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie pojawi się duże i całkowite zachmurzenie. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Powieje wiatr słaby i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

