Pogoda w nocy

W nocy w przeważającej części kraju wystąpi całkowite zachmurzenie. Przejaśnienia możliwe są na zachodzie, miejscami w centrum oraz na krańcach południowo-wschodnich. W całym kraju zamglenia ograniczą widzialność, miejscami wystąpią też mgły, a słabe opady deszczu lub mżawki możliwe będą głównie na Warmii i Mazurach oraz na południu województw śląskiego i małopolskiego. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopnia Celsjusza we wspomnianych wcześniej strefach możliwych przejaśnień do 2-3 st. C w przeważającej części kraju. Powieje wiatr z kierunków południowych, okresami będzie on zmienny, słaby.

Pogoda na jutro - niedziela, 7.12.

Niedziela przyniesie w przeważającej części kraju duże i całkowite zachmurzenie oraz zamglenia. Nad ranem i ponownie wieczorem spodziewane są lokalne mgły. Dodatkowo na wschodzie możliwe są bardzo słabe opady deszczu lub mżawki do 1-2 litrów na metr kwadratowy, a na północnym zachodzie lokalnie wystąpi słaby, przelotny deszcz. Większe przejaśnienia możliwe są od południowego zachodu w kierunku centrum. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, okresami zmienny; przeważnie będzie słaby do umiarkowanego na zachodzie kraju.

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w północnej i wschodniej Polsce, gdzie wyniesie powyżej 85 procent. Im dalej na południowy zachód, tym powietrze będzie suchsze. Na wschodzie i północy kraju warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast w południowo-zachodniej Polsce - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi całkowite zachmurzenie, a także słabe zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie pojawi się zachmurzenie całkowite do dużego oraz słabe zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni do południowego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie całkowite, a także zamglenie. Może też pojawić się mgła. Na termometrach zobaczymy co najmniej 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na niedzielę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie całkowite. Początkowo pojawi się też zamglenie. Wieczorem może pojawić się słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie duże i całkowite. Pojawią się również zamglenia, a nawet mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniże 1 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi przeważnie duże zachmurzenie. Początkowo może się również pojawić zamglenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane. Początkowo pojawi się również zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie duże do umiarkowanego. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, slaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie duże do całkowitego, silne zamglenie i mgła. Okresami może pojawić się słaba mżawka. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 1 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w niedzielę będzie początkowo pochmurno. W ciągu dnia pojawi się tam również mgła i silne zamglenie, następnie prognozowana jest poprawa widzialności i zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 991 hPa.

