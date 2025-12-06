Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 7.12. Noc przyniesie zamglenia, przydadzą się parasole

Pochmurna, mglista, chłodna noc
Pogoda w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 7.12. Noc będzie pochmurna, miejscami spadnie deszcz lub mżawka. Niedziela nie przyniesie poprawy aury - niebo spowiją chmury, pojawi się też mgła.

W nocy w przeważającej części kraju wystąpi całkowite zachmurzenie. Przejaśnienia możliwe są na zachodzie, miejscami w centrum oraz na krańcach południowo-wschodnich. W całym kraju zamglenia ograniczą widzialność, miejscami wystąpią też mgły, a słabe opady deszczu lub mżawki możliwe będą głównie na Warmii i Mazurach oraz na południu województw śląskiego i małopolskiego. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopnia Celsjusza we wspomnianych wcześniej strefach możliwych przejaśnień do 2-3 st. C w przeważającej części kraju. Powieje wiatr z kierunków południowych, okresami będzie on zmienny, słaby.

Klatka kluczowa-80534
Pogoda w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 7.12.

Niedziela przyniesie w przeważającej części kraju duże i całkowite zachmurzenie oraz zamglenia. Nad ranem i ponownie wieczorem spodziewane są lokalne mgły. Dodatkowo na wschodzie możliwe są bardzo słabe opady deszczu lub mżawki do 1-2 litrów na metr kwadratowy, a na północnym zachodzie lokalnie wystąpi słaby, przelotny deszcz. Większe przejaśnienia możliwe są od południowego zachodu w kierunku centrum. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, okresami zmienny; przeważnie będzie słaby do umiarkowanego na zachodzie kraju.

Klatka kluczowa-80566
Pogoda w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w północnej i wschodniej Polsce, gdzie wyniesie powyżej 85 procent. Im dalej na południowy zachód, tym powietrze będzie suchsze. Na wschodzie i północy kraju warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast w południowo-zachodniej Polsce - neutralne.

Klatka kluczowa-80525
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi całkowite zachmurzenie, a także słabe zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie pojawi się zachmurzenie całkowite do dużego oraz słabe zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni do południowego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie całkowite, a także zamglenie. Może też pojawić się mgła. Na termometrach zobaczymy co najmniej 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na niedzielę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie całkowite. Początkowo pojawi się też zamglenie. Wieczorem może pojawić się słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie duże i całkowite. Pojawią się również zamglenia, a nawet mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniże 1 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi przeważnie duże zachmurzenie. Początkowo może się również pojawić zamglenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane. Początkowo pojawi się również zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie duże do umiarkowanego. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, slaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie duże do całkowitego, silne zamglenie i mgła. Okresami może pojawić się słaba mżawka. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 1 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w niedzielę będzie początkowo pochmurno. W ciągu dnia pojawi się tam również mgła i silne zamglenie, następnie prognozowana jest poprawa widzialności i zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 991 hPa.

Klatka kluczowa-80557
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaChmurydeszczmgła
Czytaj także:
Choco
Zniknął w 2021 roku. Odnalazł się tysiące kilometrów od domu
Świat
Jedno z wysypisk śmieci w Ghanie
Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"
Smog
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?
Prognoza
Ślisko, oblodzenie, marznące opady, lód
Ślisko i niebezpiecznie. IMGW wydał alarmy
Prognoza
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
Świat
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia
Świat
Mgła na lotnisku w Krakowie
Mgła w Krakowie. Przekierowane loty
Polska
Erupcja wulkanu Pinatubo, Filipiny, 12.06.1991 r. Zdjęcie wykonane w pobliskiej bazie lotniczej Clark
Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi
Agnieszka Stradecka
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
Świat
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Przenoszą liczne choroby. Zadomawiają się w Holandii
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
IMGW ostrzega. Tam warunki będą trudne
Prognoza
Silny wiatr
W Mikołajki miejscami przyda się parasol
Prognoza
Pchła, skóra
Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców
Nauka
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Noc będzie pochmurna, miejscami deszczowa
Prognoza
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Groźna pogoda we Francji. Trąba powietrzna uszkodziła dom
Świat
Foka wskoczyła do nowozelandzkiego baru
"O mój Boże, co mamy zrobić?"
Świat
Puma
"To niesamowite, że mieliśmy pumę w mieście"
Świat
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
Prognoza
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
Świat
Latarnia morska Portland Head w Cape Elizabeth, Maine, USA
"Jeden z najszybciej ocieplających się regionów na świecie"
Świat
Jedna z gęsi w parku w Royse City w Teksasie
Poturbowały ją gęsi, w ciężkim stanie trafiła do szpitala
Świat
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
WARSZAWA
Kot uratowany po powodzi w Sumatrze
Odnaleźli go w ruinach. Przeżył tydzień bez jedzenia i wody
Świat
Fala ciepła nad Polską między 9-11 grudnia, prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wysokości 1,5 kilometra
Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
Polska
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Zimny Księżyc na waszych zdjęciach
Polska
Zima, mgła
Trudne warunki na drogach. Obowiązują żółte alarmy
Prognoza
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
To będzie pochmurny, ale ciepły grudniowy dzień
Prognoza
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. Wiele województw z ostrzeżeniami
Prognoza
Trzęsienie ziemi w okolicach Dayton w Nevadzie
Trzęsienie ziemi, którego nie było. "Nigdy nie mieliśmy takiego fałszywego alarmu"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom