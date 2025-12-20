Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na przeważającym obszarze kraju spodziewana jest pochmurna aura. Na południu i wschodzie wystąpią słabe opady deszczu i mżawki poniżej litra na metr kwadratowy. Na zachodzie, częściowo także w centrum niewykluczone będą silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, lokalnie poniżej zera, do 4 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela 21.12

Czeka nas przeważnie pochmurna, na południu także mglista niedziela. Padać nie powinno, jedynie o poranku na Podkarpaciu mogą pojawić się słabe opady mżawki poniżej 0,5 litra wody na metr kwadratowy. Przejaśnienia spodziewane są tylko na Pomorzu. Termometry wskażą od 3 st. C w północno-wschodniej Polsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do lokalnie 6 st. C w regionach północnych i zachodnich. Zmienny wiatr okaże się słaby.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent w północno-zachodniej Polsce do ponad 95 procent na południu i południowym wschodzie. W większości regionów odczujemy chłód - tylko na południu zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy Warszawa będzie pochmurna. Wystąpią zamglenia i przejściowe, słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie ma być stabilne, o północy barometry pokażą 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie ma być pochmurna, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc przyniesie pochmurne niebo. Nie powinno padać. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa, a ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela, ale niebo ma się przejaśniać. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie ma być stabilne, barometry wskażą w południe 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurna, mglista noc prognozowana jest w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. O północy ciśnienie wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje pochmurna aura. Nie powinno padać. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Ze wschodu powieje słaby wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa, a ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy pochmurne. Wystąpią zamglenia, może słabo padać deszcz i mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie ma być stabilne, barometry o północy pokażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu niedziela zapowiada się pochmurno z zamgleniami, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

Noc upłynie w Krakowie pod znakiem chmur, zamgleń oraz słabych opadów deszczu i mżawki. Termometry wskażą 1 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 993 hPa, a ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurna niedziela z zamgleniami spodziewana jest w Krakowie. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. Ciśnienie będzie stabilne, w południe barometry pokażą 992 hPa.