Pogoda na jutro, czyli na czwartek 10.04. W nocy z północy na południe kraju będzie wędrować strefa frontowa, która przyniesie opady. W dzień również popada, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni.

W nocy przemieści się z północy na południe kraju strefa frontowa z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Towarzyszyć jej będą opady deszczu przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem o sumie 2-7 litrów na metr kwadratowy. Po przejściu tej strefy spodziewane są rozpogodzenia. Następnie nad ranem na północy Polski możliwe są przelotne opady, przeważnie mokrego śniegu, do 2 l/mkw. Jedynie na Ziemi Lubuskiej i na Pomorzu Zachodnim przez całą noc będzie dosyć pogodnie i bez opadów.

Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1/0 st. C w centrum, do 1-3 st. C na południu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek, 10.04

Czwartek przyniesie we wschodniej połowie kraju duże zachmurzenie. Możliwe są tam przelotne opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie będzie dość pogodnie, zachmurzenie okaże się tam umiarkowane i okresowo duże.

Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C na wschodzie, przez 6-8 st. C w centrum, do 11-13 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, na zachodzie umiarkowany i okresowo dość silny, będzie wiał do 45 km/h, w centrum dość silny, porywy sięgną do 55 km/h, na północnym wschodzie silny, tam powieje do 65 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-70 procent. Na wschodzie będzie zimno, w pasie środkowym chłodno, a mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo będą we wschodniej połowie Polski niekorzystne, w zachodniej połowie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem. W drugiej części nocy opady zanikną, możliwe są rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może sięgnąć do 40-50 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie powoli rosnąć.

Czwartek przyniesie w Warszawie umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego z możliwymi przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się duże i całkowite. Początkowo pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Następnie w ciągu nocy spodziewany jest zanik opadów i możliwe są rozpogodzenia, a pod koniec (nad ranem) możliwe są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Wiatr północno-zachodni i północny, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Mogą pojawić się przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem (szczególnie w pierwszej części dnia). Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 6 st. C. Północno-zachodni i północny wiatr będzie dość silny, w porywach sięgnie do 50-55 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie duże, na ogół nie będzie padać. Jednak w pierwszej części nocy nie można wykluczyć słabego opadu deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr północno-zachodni i okresowo północny, umiarkowany i dość silny, powieje w porywach do 40-45 km/h . Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywami do 35-45 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie duże i całkowite. Możliwe są opady deszczu. Termometry wskażą 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 30-35 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek mieszkańców Wrocławia czeka zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 40-45 km/h. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W ciągu nocy wzrośnie do całkowitego i pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, może osiągnąć w porywach do 40-45 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, na ogół bez opadów. Krótkookresowo możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr północno-zachodni i północny, dość silny, w porywach powieje do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 995 hPa.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl