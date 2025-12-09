Logo TVN24
Pogoda na dziś - wtorek, 9.12. Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień

|
Całkiem jesienny grudzień
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 9.12. przyniesie sporo chmur i opady, które miejscami będą dość intensywne. Dopisze za to temperatura - w niektórych miejscach na termometrach zagości nawet 13 stopni.

Na południowym zachodzie wtorek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. W Małopolsce i na Śląsku na ogół nie będzie padać, ale w innych rejonach spodziewane są opady rzędu 5 litrów na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie - do 10 l/mkw. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Porywy, szczególnie na północy, sięgną 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-84089
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

We wtorek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 80 procent na południowym zachodzie do ponad 90 procent w północnej, wschodniej i częściowo centralnej Polsce. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurnie, okresami popada. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Wiatr, na ogół z zachodu, będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek przyniesie chmury i okresowe opady. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na ogół z zachodu. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny dzień z okresowym deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie, na ogół z kierunków zachodnich. Ciśnienie się waha, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś w Poznaniu będzie pochmurnie, ale można liczyć na przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr, który powieje na ogół z zachodu. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni szykować się na pochmurny dzień, podczas którego na termometrach zagości maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 992 hPa.

Klatka kluczowa-84074
Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

prognoza pogodyprognozapogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
