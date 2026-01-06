Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwy jest miejscami słaby śnieg. Poza tym na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu pojawią się na ogół słabe opady śniegu do 1-3 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez -5/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i samym Wybrzeżu. Powieje ogół zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 do ponad 80 procent. W całym kraju będzie zimno. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się neutralne, tylko na wschodzie i południowym wschodzie będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -5 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, możliwy jest słaby opad śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko się waha, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na wtorek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie -3 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe osiągnie 987 hPa.

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl