Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 6.01. Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg

zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. We wtorek, 6.01, w części kraju pojawią się słabe opady śniegu. Wszędzie będzie zimno, a termometry pokażą maksymalnie -2 stopnie Celsjusza.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwy jest miejscami słaby śnieg. Poza tym na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu pojawią się na ogół słabe opady śniegu do 1-3 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez -5/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i samym Wybrzeżu. Powieje ogół zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-139795
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu

Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu

Tu będzie lodowato. IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem

Tu będzie lodowato. IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 do ponad 80 procent. W całym kraju będzie zimno. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się neutralne, tylko na wschodzie i południowym wschodzie będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-139846
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -5 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, możliwy jest słaby opad śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko się waha, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na wtorek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie -3 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha, w południe osiągnie 987 hPa.

Klatka kluczowa-139827
Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyZima
Czytaj także:
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
TVN24
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
Świat
AdobeStock_128030804
Tu będzie lodowato. IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem
Prognoza
Noc śnieg
Noc upłynie pod znakiem siarczystego mrozu
Prognoza
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
Polska
Śnieg, zima
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu
Prognoza
Malaga
Alert w Hiszpanii. "Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione"
Świat
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
Polska
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
Polska
Mróz. Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Idą tęgie mrozy
Prognoza
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
Polska
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
Prognoza
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Polska
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
Prognoza
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Polska
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Polska
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
Prognoza
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
Polska
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
Prognoza
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
Prognoza
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom