Pogoda na dziś - wtorek, 13.01. Dziś popada nie tylko śnieg

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Wtorek przyniesie chmury w całej Polsce, ale mieszkańcy północnego wschodu mogą liczyć na rozpogodzenia. W pasie od Pomorza po Podkarpacie spodziewane są opady śniegu. Miejscami będą intensywne, do 2-5 centymetrów, a w górach - do 10-20 cm. Na zachodzie nad ranem spadnie deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, który spowoduje gołoledź. Temperatura wyniesie maksymalnie od -11/-9 st. C na Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do -1/1 st. C na zachodzie. Zaznaczy się słaby wiatr z południowego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka i osiągnie od nieco poniżej 80 procent na północnym wschodzie do ponad 95 procent na zachodzie i południowym zachodzie. W najwilgotniejszych rejonach Polski zapanuje komfort termiczny, a w innych miejscach odczujemy chłód. Warunki biometeo okażą się neutralne na północnym wschodzie i niekorzystne na pozostałym obszarze kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurnie i z przejściowymi, słabymi opadami śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie -6/-5 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dziś w Trójmieście będzie pochmurnie. Z jednej strony słabo popada śnieg, z drugiej strony - wystąpią rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie spadać, w południe obniży się do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie. Nad ranem wystąpią umiarkowane, przejściowo dość silne opady śniegu, które w ciągu dnia przejdą w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie mieszkańcom Wrocławia pochmurną aurę. Nad ranem zaznaczą się przejściowe, dość silne opady śniegu, przechodzące w ciągu dnia w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 0-1 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie będzie pochmurnie. Przejściowo wystąpią dość silne opady śniegu, które wieczorem będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Termometry pokażą nie więcej niż -1/0 st. C. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie słaby. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 992 hPa.

