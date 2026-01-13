Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 13.01. Dziś popada nie tylko śnieg

|
Śnieg z deszczem, śnieg
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 13.01 w wielu rejonach kraju zapewni kolejną dostawę śniegu. W innych miejscach spadnie deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący trudne warunki na drogach. Tylko nieliczni ujrzą na termometrach dodatnie wartości.

Wtorek przyniesie chmury w całej Polsce, ale mieszkańcy północnego wschodu mogą liczyć na rozpogodzenia. W pasie od Pomorza po Podkarpacie spodziewane są opady śniegu. Miejscami będą intensywne, do 2-5 centymetrów, a w górach - do 10-20 cm. Na zachodzie nad ranem spadnie deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, który spowoduje gołoledź. Temperatura wyniesie maksymalnie od -11/-9 st. C na Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do -1/1 st. C na zachodzie. Zaznaczy się słaby wiatr z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-155391
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka i osiągnie od nieco poniżej 80 procent na północnym wschodzie do ponad 95 procent na zachodzie i południowym zachodzie. W najwilgotniejszych rejonach Polski zapanuje komfort termiczny, a w innych miejscach odczujemy chłód. Warunki biometeo okażą się neutralne na północnym wschodzie i niekorzystne na pozostałym obszarze kraju.

Klatka kluczowa-155376
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurnie i z przejściowymi, słabymi opadami śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie -6/-5 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dziś w Trójmieście będzie pochmurnie. Z jednej strony słabo popada śnieg, z drugiej strony - wystąpią rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie spadać, w południe obniży się do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie. Nad ranem wystąpią umiarkowane, przejściowo dość silne opady śniegu, które w ciągu dnia przejdą w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie mieszkańcom Wrocławia pochmurną aurę. Nad ranem zaznaczą się przejściowe, dość silne opady śniegu, przechodzące w ciągu dnia w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 0-1 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie będzie pochmurnie. Przejściowo wystąpią dość silne opady śniegu, które wieczorem będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Termometry pokażą nie więcej niż -1/0 st. C. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie słaby. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 992 hPa.

Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Oblodzenie i opady marznące w nocy
Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki
Prognoza
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
Świat
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
Prognoza
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
Polska
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
Świat
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
Prognoza
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
Polska
Zniszczenia w prowincji Hatay na południu Turcji
Wielkoszczury pomogą ratować ludzi po trzęsieniach ziemi
Świat
Klatka kluczowa-153765
Niezwykłe nagranie wilków. Tak próbują zdobyć wodę w zamarzniętym lesie
Polska
Lotnisko we Frankfurcie
Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia
Świat
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
Świat
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Polska
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
Polska
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
Prognoza
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Polska
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
Polska
Śnieg, zima, noc
Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą. Będzie nawet -15 stopni
Prognoza
Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Tajemniczy obiekt na polskim niebie. Wiemy, czym był
Polska
Lębork
Atak zimy. "Auta zwalniają, zakopują się, próbują jechać dalej"
Polska
Śnieg, zima, drzewo, las
Śnieżny front się rozmyje, ale nadejdzie kolejny
Prognoza
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Prognoza
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
Polska
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
Świat
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
Prognoza
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Świat
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom