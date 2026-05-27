Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 27.05. W części kraju zagrzmi i popada

|
Burza
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda na dziś. Środa 27.05 zapowiada się na ogół pogodnie, jednak w części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze. Warunki biometeo przeważnie będą neutralne.

Środa przyniesie pogodną aurę. Chmury kłębiaste pojawią się jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Możliwe są tam także burze, podczas których spadnie do 10-15 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 20-22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, na wschodzie w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-458257
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do ponad 70 procent. W wielu regionach odczujemy komfort termiczny, a na południu - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na północy, zachodzie i częściowo w centrum oraz niekorzystne w pozostałych regionach Polski.

Klatka kluczowa-458007
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągający prędkość do 50 km/h. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna środa. Na termometrach będzie maksymalnie 22 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Może przelotnie popadać deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na środę w Krakowie prognozuje się umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na termometrach pokaże się maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 990 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
TVN24
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodyburze
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
F-35 włoskich sił powietrznych w trakcie misji NATO w bazie w Keflavik, Islandia 2022 rok
To "zdominuje islandzką politykę w najbliższych miesiącach". Zwrot w sprawie członkostwa w UE
TVN24
EN_01134058_0007
Są wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów
Robert Zieliński, Maciej Duda
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
TVN24
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
Nauka
shutterstock_1027730443
"Pierwszy krok". Iran znosi rekordową blokadę
BIZNES
Obciążenie atmosfery pyłem w nocy 27.05
Na autach i parapetach może pojawić się żółty osad
Polska
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
Świat
Kapitan Jan Dobrogowski
Kapitan statku z hantawirusem dotarł do Polski. Rozpoczął kwarantannę
TVN24
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
TVN24
Maja Mecan i Badoes
"Wszyscy trzymamy kciuki". Nowe informacje w sprawie 11-letniej Mai
TVN24
HJQmkGwWsAAc69J
Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Estonii. "Wyraził wsparcie"
TVN24
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
TVN24
Pożar hotelu w Maladze
Pożar w hotelu. "Wybiegliśmy tak, jak staliśmy"
TVN24
imageTitle
Piąta rakieta świata za burtą Rolanda Garrosa
EUROSPORT
imageTitle
Nie tylko Robert Lewandowski. Kolejna legenda żegna się z Barceloną
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita
BIZNES
shutterstock_2733893905
Sztuczna inteligencja rozbiera dzieci. Alarmujące wyniki raportu
Katarzyna Górniak, Bartłomiej Ciepielewski
imageTitle
Nie żyje były reprezentant Grecji
EUROSPORT
Tak wyglądał Mateusz Żukowski, gdy zaginął
Mateusz nie wrócił do domu, w pokrzywach znaleźli ubrania. "Ta sprawa ma drugie dno"
Aleksandra Arendt-Czekała
26 2000 kropka gosc-0073
"Przekraczamy granice absurdu". Siemoniak o narracji PiS
TVN24
Kolejne zatrzymania w sprawie "gangu trucicieli"
Skażony alkohol i przejmowane mieszkania. Wyrok apelacji
WARSZAWA
imageTitle
Polki przejmują korty w Paryżu. Plan transmisji 4. dnia Roland Garros
EUROSPORT
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
TVN24
imageTitle
Amerykanie uciekli spod topora. Będzie wielki hit w ćwierćfinale
EUROSPORT
Wyrok dla Meksykanów za produkowanie narkotyków
Narkotykowe laboratorium w podlaskiej wsi. Meksykanie skazani
TVN24
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom