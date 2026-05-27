Prognoza Pogoda na dziś - środa, 27.05. W części kraju zagrzmi i popada Arleta Unton-Pyziołek

Środa przyniesie pogodną aurę. Chmury kłębiaste pojawią się jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Możliwe są tam także burze, podczas których spadnie do 10-15 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 20-22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, na wschodzie w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do ponad 70 procent. W wielu regionach odczujemy komfort termiczny, a na południu - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na północy, zachodzie i częściowo w centrum oraz niekorzystne w pozostałych regionach Polski.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągający prędkość do 50 km/h. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna środa. Na termometrach będzie maksymalnie 22 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Może przelotnie popadać deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na środę w Krakowie prognozuje się umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na termometrach pokaże się maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 990 hPa.