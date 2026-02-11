Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pochmurna aura prognozowana jest w środę w przeważającej części kraju. Nie powinno padać jedynie na południowym wschodzie i częściowo w centrum, gdzie spodziewane są także większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie mogą wystąpić opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem nad Warmią, Kujawami i Pomorzem Gdańskim. Opady momentami mogą być marznące. Na zachodzie może natomiast padać deszcz.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni C na Suwalszczyźnie, przez 3-6 st. C w centralnej Polsce, do 7-8 st. C na południu. Powieje południowy wiatr, na północy słaby i umiarkowany, a na południu dość silny, z porywami rzędu 40-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach porywy dojdą do 70-90 km/h.

Pogoda na środę

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent w regionach zachodnich i północnych. Odczujemy przeważnie chłód, tylko na południu kraju zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy i zachodzie oraz neutralne w pozostałej części Polski.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na dziś - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w środę przeważnie pochmurne, ale z okresowymi, większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Powieje słaby, momentami umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie w południe wyniesie 981 hPa i będzie wciąż szybko spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu całkowite zachmurzenie. Wystąpią słabe, okresowo umiarkowane opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznącego deszczu. Towarzyszyć im ma silne zamglenie, momentami także marznąca mgła. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Południowy wiatr okaże się przeważnie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie ma dalej szybko spadać, barometry wskażą w południe 990 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurna środa ze słabymi, przerywanymi opadami deszczu i zamgleniami prognozowana jest w Poznaniu. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Z południa powieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 978 hPa, ciśnienie będzie nadal szybko spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu środa upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia. Rano nie powinno padać, ale w drugiej części dnia spodziewane są słabe opady deszczu z przerwami. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Południowy wiatr będzie głównie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 975 hPa i wciąż ma szybko spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie zapanuje przeważnie umiarkowane zachmurzenie. Rano może wystąpić szybko zanikające silne zamglenie, niewykluczona będzie marznąca mgła. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje słaby wiatr z przeważnie zmiennych kierunków. Ciśnienie dalej będzie szybko spadało, w południe barometry pokażą 965 hPa.