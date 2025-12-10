Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Na środę prognozowane jest zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na południu - rozpogodzeniami. Na zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju spadnie do czterech litrów przelotnego deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9-10 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, 12 st. C w centrum kraju i 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, a na północy dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie 50-60 km/h.

Wilgotność powietrza najwyższa będzie na północy kraju. Wyniesie ona tam ponad 90 procent. Jednak im dalej na południe, tym powietrze będzie bardziej suche - do poniżej 80 procent. Warunki biometeo będą neutralne w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami popada. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.