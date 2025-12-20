Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 20.12. Dużo chmur i wysoka wilgotność

|
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - sobota 20.12. Zapowiada się kolejny pochmurny dzień. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Od mgieł się nie uwolnimy.

W sobotę 20.12 czeka nas całkowite zachmurzenie niemal w całym kraju, niewielkie przejaśnienia możliwe są jedynie na Śląsku i w rejonie Pomorza Zachodniego. W strefie frontowej rozciągającej się od Warmii i Podlasia, przez centrum, po Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki. Przed frontem na południowym wschodzie w dalszym ciągu utrzymywać się będą silne zamglenia, a szczególnie rano mgły znacznie ograniczające widzialność.

Temperatura wyniesie od 3 stopi Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z południowego zachodu, okresami będzie zmienny, przeważnie słaby.

Klatka kluczowa-110365
Prognoza na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność będzie w sobotę bardzo wysoka, przekroczy 90 procent w całym kraju. Na ogół odczujemy chłód, chociaż będą też miejsca, gdzie temperatura osiągnie komfortową wartość. Warunki biometeo wszędzie zapowiadają się niekorzystne.

Klatka kluczowa-110394
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

To będzie pochmurny dzień w Warszawie, początkowo z mgłami i silnym zamgleniem, a w drugiej części dnia ze słabymi opadami deszczu bądź mżawki. Termometry pokażą do 4 st. C. Powieje wiatr południowego zachodu lub z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdyni, Gdańsku i Sopocie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Początkowo możliwe są szybko zanikające opady mżawki i zamglenie. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu należy spodziewać się pochmurnej aury, okresowo z występującymi słabymi opadami deszczu oraz zamgleniem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Aura we Wrocław zapowiada się pochmurnie z okresowo występującymi słabymi opadami deszczu oraz zamgleniem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie sobota przyniesie pochmurną pogodę. Rano i wieczorem pojawi się mgła, przejściowo marznąca, a w ciągu dnia utrzyma się zamglenie. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 995 hPa.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: orininskaya/AdobeStock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
