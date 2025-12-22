Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek 22.12. Pochmurne niebo, na termometrach do 5 stopni

|
Pochmurno, chmury, zima bez śniegu
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek 22.12 będzie kolejnym dniem o pochmurnej, lokalnie mglistej aurze. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni Celsjusza, a biomet okaże się neutralny.

Niebo nad całą Polską będzie w poniedziałek pochmurne, ale nie powinno padać. Dodatkowo na południu mogą snuć się mgły i zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza we wschodnich regionach do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-113673
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od 70-80 procent w centralnych regionach kraju do 90 procent w południowej Polsce. Chłód zapanuje na południu kraju, ale we wszystkich innych regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Klatka kluczowa-113711
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie poniedziałek przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. W południe barometry pokażą 1008 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurny, jednak niebo może przejaśniać się i rozpogadzać. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr z zmiennych kierunków będzie słaby. W południe na barometrach zobaczymy 1022 hPa, ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zapanuje pochmurna aura. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 2 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć i w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny poniedziałek bez deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany wiatr. Barometry wskażą w południe 1004 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie spodziewany jest pochmurny poniedziałek. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie ma rosnąć, w południe na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Robson90/Shutterstock

pogoda prognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
