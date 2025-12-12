Na drogach może się zrobić ślisko

Prognoza na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Piątek w prawie całym kraju zapowiada się pochmurno, tylko lokalnie na południu niebo ma się rozpogadzać. Rano i wieczorem na południu i zachodzie mogą pojawić się lokalne mgły. Na północnym wschodzie spodziewany jest słaby deszcz i mżawka do 1-2 litrów na metr kwadratowy.

Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na zachodzie do 8 st. C. na północnym wschodzie. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, jedynie na zachodzie okaże się on słaby i zmienny.

Warunki biometeo w piątek

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent na krańcach południowo-zachodnich do ponad 90 procent na północnym wschodzie. W całym kraju zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na północy i wschodzie oraz neutralne w pozostałych regionach.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie piątek zapowiada się pochmurno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie ma wzrastać i w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny piątek z okresowymi opadami słabego deszczu i mżawki. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. W południe ciśnienie wyniesie 1021 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek upłynie w Poznaniu pod znakiem pochmurnego nieba. Nie powinno padać. Termometry wskażą do 7 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie wzrastać i w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu spodziewany jest pochmurny piątek bez deszczu. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby. Ciśnienie w południe dojdzie do 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurna aura zapanuje w piątek w Krakowie, ale nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą 7 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 997 hPa.