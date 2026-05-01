Pogoda na dziś - piątek, 1.05. Korzystny biomet i spora dawka słońca

Słonecznie, ciepło
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W piątek, 1.05, w przeważającej części kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Piątek przyniesie w zachodniej i północnej części Polski słoneczną aurę. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, a na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Pogórzu Karpackim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do ponad 60 procent. W prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na zachodzie będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano i przed południem pojawi się w Warszawie trochę chmur, później zapanuje słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dzis - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczny piątek. Słupki rtęci pokażą 21 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na piątek prognozuje się we Wrocławiu słoneczną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny z przejaśnieniami, pod wieczór rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiać z północy. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1000 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
