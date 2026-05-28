Prognoza Pogoda na dziś - czwartek 28.05. Dużo słońca. Miejscami przelotnie popada Tomasz Wakszyński

Prognoza pogody na czwartek Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga

W czwartek na zachodzie kraju dopisze słoneczna aura, w pozostałych regionach będzie pogodnie. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Spadnie tam do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach północno-wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych.

Termometry wskażą maksymalnie od 16-17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 19-20 st. C w centrum, do 21-22 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Porywy we wschodniej połowie kraju mogą sięgać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 do ponad 60 procent. Chłodno będzie na północy i północnym wschodzie, ciepło - na południowym zachodzie, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na północy i wschodzie, zaś na zachodzie - korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Po południu nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. W Warszawie słupki rtęci pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek prognozuje się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie od małego do okresowo umiarkowanego. Temperatura maksymalna sięgnie 18 st. C. Powieje wiatr od północno-zachodniego do północnego, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. W Poznaniu na termometrach zobaczymy 21 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka czwartek z małym zachmurzeniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr północno-zachodni, początkowo powieje słabo, następnie umiarkowanie. Ciśnienie w południe sięgnie 994 hPa.