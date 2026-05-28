Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek 28.05. Dużo słońca. Miejscami przelotnie popada

|
Natura się rozwija
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga
Pogoda na dziś. W czwartek 28.05 czeka nas przeważnie pogodna aura, tylko miejscami pojawi się słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.

W czwartek na zachodzie kraju dopisze słoneczna aura, w pozostałych regionach będzie pogodnie. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Spadnie tam do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach północno-wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych.

Termometry wskażą maksymalnie od 16-17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 19-20 st. C w centrum, do 21-22 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Porywy we wschodniej połowie kraju mogą sięgać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-460988
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 do ponad 60 procent. Chłodno będzie na północy i północnym wschodzie, ciepło - na południowym zachodzie, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na północy i wschodzie, zaś na zachodzie - korzystne.

Klatka kluczowa-461063
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Po południu nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. W Warszawie słupki rtęci pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek prognozuje się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie od małego do okresowo umiarkowanego. Temperatura maksymalna sięgnie 18 st. C. Powieje wiatr od północno-zachodniego do północnego, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. W Poznaniu na termometrach zobaczymy 21 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka czwartek z małym zachmurzeniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr północno-zachodni, początkowo powieje słabo, następnie umiarkowanie. Ciśnienie w południe sięgnie 994 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
EN_01662405_0088
"Rozejście" Kaczyńskiego i Nawrockiego. Profesor Dudek: jestem zaskoczony, że o tak drobną sprawę
Kropka nad i
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Pogrzeb posła Lewicy Łukasza Litewki (PAP)
Pożar na grobie Łukasza Litewki
TVN24
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
kampala uganda - Matyas Rehak shutterstock_2386571307
Zamykają granicę przez epidemię eboli
TVN24
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
Policjanci zatrzymali stalkera
Zgotował kilku kobietom piekło. Wreszcie nadszedł moment kary
Katarzyna Kędra
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
imageTitle
Kłóciły się na korcie, po meczu nie podały sobie ręki
EUROSPORT
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Skandal w paryskich przedszkolach. Co mówią "spójne zeznania" dzieci
TVN24
imageTitle
Anglia króluje. Kolejny europejski puchar dla klubu Premier League
EUROSPORT
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Więcej kontroli nad rynkiem kryptowalut. Polacy zabrali głos
BIZNES
imageTitle
Kolejna gwiazda za burtą Rolanda. Walczyła z rywalką i kontuzją
EUROSPORT
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Rachunek za prąd
Rachunki za gaz w górę. "Bardzo niepokojąca wiadomość"
BIZNES
syria damaszek shutterstock_2586758907
Odkryto tajny program broni chemicznej. Zatrzymano 18 osób
TVN24
Pożar lasu między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik (województwo pomorskie)
Pożar lasu na Pomorzu został opanowany
Polska
Pogoda na Boże Ciało i na lato
Pogoda na Boże Ciało i wakacje. Co może zrobić anomalia grenlandzka
Arleta Unton-Pyziołek
6 min
pc
Wydanie z 27.05.2026
TVN24
kamera kamery monitoring chiny shutterstock_2274270135
Wzmacniają nadzór nad obywatelami. Ma w tym pomóc sztuczna inteligencja
BIZNES
45 min
"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna, która już jednak nie śmieszy
Polacy inaczej już patrzą na Ukraińców. "Obserwujemy to codziennie"
TVN24
Europejski Bank Centralny EBC
Inflacja w strefie euro przyspiesza. EBC coraz bliżej podwyżki stóp
BIZNES
Donald Trump w czapce z daszkiem
Zełenski pisze do Trumpa. "Sytuacja naprawdę skomplikowana"
Aleksandra Sapeta
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
BIZNES
Jechał hulajnogą elektryczną, siedząc na głośniku
13-latek próbował przewieźć hulajnogą wielki głośnik. Leży w szpitalu
TVN24
Pierwsza rozprawa w procesie Patryka F.
"Głosy kazały mu się zabić". Ruszył proces kierowcy
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom