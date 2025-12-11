Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

W czwartej w większości Polski prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nad ranem na południu i wschodzie, pod koniec dnia również na północy, spadnie do 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 st. C na wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie. Wiał będzie watr zachodni, umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach dość silny - jego prędkość wyniesie tam do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Na południowym wschodzie kraju wilgotność okaże się najwyższa i wyniesie powyżej 90 procent. Poza tym rejonem osiągnie wartość w granicach 70-80 procent. We wschodniej, południowo- i północno-wschodniej oraz północno-zachodniej części kraju warunki biometeo będą niekorzystne. W pozostałych miejscach - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Nad ranem wystąpią słabe, zanikające opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1007 hPa..

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie będzie pochmurno z rozpogodzeniami i słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu nad ranem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 996 hPa.

