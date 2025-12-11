Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 11.12. Dużo chmur, możliwy deszcz

|
Pochmurne dni
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na czwartek, 11.12. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju utrzyma się pochmurna aura. Miejscami silniej powieje.

W czwartej w większości Polski prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nad ranem na południu i wschodzie, pod koniec dnia również na północy, spadnie do 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 st. C na wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie. Wiał będzie watr zachodni, umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach dość silny - jego prędkość wyniesie tam do 50-70 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-88637
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Na południowym wschodzie kraju wilgotność okaże się najwyższa i wyniesie powyżej 90 procent. Poza tym rejonem osiągnie wartość w granicach 70-80 procent. We wschodniej, południowo- i północno-wschodniej oraz północno-zachodniej części kraju warunki biometeo będą niekorzystne. W pozostałych miejscach - neutralne. 

Klatka kluczowa-88595
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Nad ranem wystąpią słabe, zanikające opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1007 hPa..

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie będzie pochmurno z rozpogodzeniami i słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu nad ranem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 996 hPa.

Klatka kluczowa-88576
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaPolskaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pokryte śniegiem miasto Minneapolis
Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku
Świat
Silny wiatr
Tu może silniej powiać
Prognoza
Turysta, który utknął na szlaku
Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza
Świat
Deszcz, kałuża
W wielu miejscach popada
Prognoza
Zniszczony most w Tuz Khurmatu
Pod naporem wody runęła część mostu
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert
Świat
Fala arktycznego zimna
Pogodowy rollercoaster w grudniu. Co ze świętami?
Arleta Unton-Pyziołek
Ludzie, grafika
Człowiek nie jest najbardziej monogamicznym zwierzęciem. Kto nas wyprzedza?
Świat
Słoneczny Wrocław w grudniu
"Jestem zaskoczona", "to dla nas szok"
Polska
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
Polska
Karaibska rafa koralowa
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe
Świat
Powodzie na północnym zachodzie USA
Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą
Świat
Roztopy
Tu trzeba uważać na roztopy. Są alarmy IMGW
Prognoza
Deszcz
W środę będzie ciepło
Prognoza
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
Świat
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
Prognoza
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
Świat
Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
Świat
Zima, pogoda, śnieg
Prognoza długoterminowa. Te miesiące mogą być inne niż zwykle
Prognoza
Śnieg, słabe opady
Najpierw nawet 15 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Morze, sztorm, wzburzone fale, ocean
La Nina może być słaba. Co to oznacza?
Świat
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Inwazyjny owad na choinkach. Wydano "list gończy"
Polska
Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
Polska
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
Świat
Radar opadów
W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów
Polska
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii
Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
Świat
Całkiem jesienny grudzień
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień
Prognoza
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
Świat
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
Prognoza
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom