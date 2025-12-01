Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni: panowanie zgniłego wyżu. Co przyniesie początek grudnia

|
AdobeStock_1788852409
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W nadchodzących dniach pogodę w Polsce będzie kształtował rozległy i gnijący wyż znad Rosji. Przed nami ponury czas. Miejscami jednak pojawi się szansa na rozpogodzenia. Sprawdź, jaką aurę przyniesie początek grudnia.

Polska znajduje się pod wpływem rozległego wyżu znad Rosji. To układ sięgający po środkową i południową Europę, wymuszający osiadanie powietrza i gromadzenie się wilgoci oraz zanieczyszczeń blisko powierzchni ziemi. Dlatego formują się nisko zalegające chmury oraz mgły.

Pogoda na początek grudnia. Przed nami ponure dni

Nad krajem przemieszcza się obecnie porcja chłodnego powietrza polarnego, które we wtorek ma od zachodu ustąpić na chwilę miejsca łagodniejszej masie.

W kolejnych dniach utrzyma się typ pogody w zasięgu pochmurnego, gnijącego rosyjskiego wyżu. Będzie ponuro z przejaśnieniami, które głównie spodziewane są na południu kraju, a szczególnie w górach. Nad Polską zalegać ma umiarkowanie chłodna masa powietrza. Dopiero w piątek niż znad południowej Europy zacznie tłoczyć cieplejsze powietrze, w którym temperatura na południu kraju, przy większych przejaśnieniach, może osiągnąć 8-9 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach

Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach

Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?

Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?

Polska

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami na zachodzie, południu i miejscami w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. 

Klatka kluczowa-65797
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurnie i mgliście z przejaśnieniami na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na północy i zachodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.  W czwartek niebo również spowiją chmury i mgły, ale jest szansa na przejaśnienia na wschodzie i południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. 

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury z lokalnymi przejaśnieniami na południu Polski. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Sobota będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami, głównie na południu i wschodzie kraju. Na Pomorzu możliwy jest słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zwłaszcza w górach.

Klatka kluczowa-65810
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
