Pogoda na 5 dni, pogoda na weekend. Na termometrach nawet 18 stopni

W ciągu kolejnych dni będziemy mogli liczyć na spokojną, pogodną aurę. Jeśli pojawi się deszcz, to tylko miejscami. Na termometrach zobaczymy nawet 18 stopni Celsjusza.

We wtorek w zachodniej części kraju będzie pochmurnie z przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami spadnie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, południowo-zachodni.

Środa przyniesie zachmurzenie zmienne. Na północy może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek także zapowiada się na ogół słonecznie. Termometry wskażą od 13 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.

Piątek również będzie na ogół słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Pogoda na weekend. Pogoda na sobotę

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie od 13 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Podkarpacie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

