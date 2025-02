Pogoda na 16 dni: mróz jeszcze trochę potrzyma

Arktyczne zimno, które z północy wdarło się do środkowej i wschodniej Europy jeszcze przez kilka dni pozostanie z nami, bo nad naszą częścią kontynentu będzie utrzymywać się mroźny wyż. Jego obecny kształt i położenie - rozciąga się od Grenlandii, przez Morze Norweskie, po centrum Europy - gwarantują dalszą obecność zimnej masy powietrza w naszej części kontynentu. Później, pod koniec tygodnia, gdy wspomniany wyż przesunie się na wschód, cyrkulacja powietrza zmieni się z północnej na południowo-zachodnią, co sprawi, że do Polski zacznie płynąć cieplejsze atlantyckie powietrze, które już teraz dociera do Europy Zachodniej (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Przez większą część tygodnia nocami będzie kilkanaście stopni mrozu, a w ciągu dnia od -3 stopni na wschodzie do 3 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Lekkie ocieplenie powinno przyjść w czasie weekendu - wówczas we wschodniej części kraju będzie od 0 do 2 stopni, a w zachodniej możemy spodziewać się 6-7 stopni. Następnie, pod koniec lutego powinniśmy odczuć wyraźniejsze ocieplenie, bo wtedy temperatura wzrośnie do 12-13 stopni. Podobnie, z małymi wyjątkami, zapowiada się początek marca gdy na termometrach zobaczymy do 13-14 stopni.