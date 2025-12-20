Logo TVN24
Prognoza

Kolejne ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki w weekend

Mgła, ograniczona widzialność
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. W części Polski utrzymywać się mają gęste mgły, poważnie ograniczające widzialność. Sprawdź, gdzie obowiązują alarmy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • lubelskim, w powiatach południowych;
  • świętokrzyskim, w całym województwie poza powiatami koneckim i włoszczowskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
  • śląskim, na południu województwa;
  • opolskim, w powiatach południowych;
  • dolnośląskim, na południu i zachodzie województwa;
  • lubuskim, w powiatach południowych;
  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno;
  • kujawsko-pomorskim, na północy województwa;
  • mazowieckim, w powiatach północnych;
  • warmińsko-mazurskim, poza północnym wschodem województwa;
  • podlaskim, w pasie powiatów centralnych.

W powyższych regionach prognozuje się lokalne gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić poniżej 200 metrów.

W województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim alarmy wygasną w niedzielę o godzinie 8. Na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim mają być w mocy do godz. 10 w niedzielę. W pozostałych regionach alarmy wejdą w życie w sobotę o godzinie 20 i wygasną w niedzielę o godz. 9.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: ast

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Arleta Unton-Pyziołek
