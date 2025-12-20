Kolejne ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki w weekend

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

lubelskim , w powiatach południowych;

świętokrzyskim , w całym województwie poza powiatami koneckim i włoszczowskim;

podkarpackim ;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

śląskim , na południu województwa;

opolskim , w powiatach południowych;

dolnośląskim , na południu i zachodzie województwa;

lubuskim , w powiatach południowych;

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno;

kujawsko-pomorskim , na północy województwa;

mazowieckim , w powiatach północnych;

warmińsko-mazurskim , poza północnym wschodem województwa;

podlaskim, w pasie powiatów centralnych.

W powyższych regionach prognozuje się lokalne gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić poniżej 200 metrów.

W województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim alarmy wygasną w niedzielę o godzinie 8. Na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim mają być w mocy do godz. 10 w niedzielę. W pozostałych regionach alarmy wejdą w życie w sobotę o godzinie 20 i wygasną w niedzielę o godz. 9.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP