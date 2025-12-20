Kolejne ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki w weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- lubelskim, w powiatach południowych;
- świętokrzyskim, w całym województwie poza powiatami koneckim i włoszczowskim;
- podkarpackim;
- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
- śląskim, na południu województwa;
- opolskim, w powiatach południowych;
- dolnośląskim, na południu i zachodzie województwa;
- lubuskim, w powiatach południowych;
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno;
- kujawsko-pomorskim, na północy województwa;
- mazowieckim, w powiatach północnych;
- warmińsko-mazurskim, poza północnym wschodem województwa;
- podlaskim, w pasie powiatów centralnych.
W powyższych regionach prognozuje się lokalne gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić poniżej 200 metrów.
W województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim alarmy wygasną w niedzielę o godzinie 8. Na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim mają być w mocy do godz. 10 w niedzielę. W pozostałych regionach alarmy wejdą w życie w sobotę o godzinie 20 i wygasną w niedzielę o godz. 9.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: ast
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock