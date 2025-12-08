Tu trzeba uważać na roztopy. Są alarmy IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim.
W tych regionach prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami mogą wystąpić słabe opady deszczu. Alarmy będą w mocy do godziny 18 w środę.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: jzb,ast
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock