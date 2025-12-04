Logo TVN24
Prognoza

Gęste mgły. W tych miejscach trzeba uważać

Zima, gęsta mgła
Pogoda w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami. Miejscami widzialność może wynosić poniżej 200 metrów. W części kraju obowiązują żółte alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • lubuskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: Leszno, leszczyńskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, chodzieskim, pilskim, złotowskim, kępińskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: górowskim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, oleśnickim, milickim, trzebnickim, Wrocław, wrocławskim, średzkim, legnickim, Legnica, wołowskim, lubińskim;
  • opolskim, poza powiatami położonymi na południu;
  • łódzkim, w powiatach opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, wieruszowskim, kępińskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, Łódź, brzezińskim, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, opoczyńskim, bełchatowskim;
  • śląskim, poza jego południową częścią;
  • małopolskim, w powiatach północnych;
  • świętokrzyskim;
  • zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim;
  • podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Alarmy ważne będą do godziny 9 i 10 w czwartek.

02 meteo imgw.jpg
02 meteo imgw.jpg
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: jzb/fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

