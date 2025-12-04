Gęste mgły. W tych miejscach trzeba uważać

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- lubuskim;
- wielkopolskim, w powiatach: Leszno, leszczyńskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, chodzieskim, pilskim, złotowskim, kępińskim;
- dolnośląskim, w powiatach: górowskim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, oleśnickim, milickim, trzebnickim, Wrocław, wrocławskim, średzkim, legnickim, Legnica, wołowskim, lubińskim;
- opolskim, poza powiatami położonymi na południu;
- łódzkim, w powiatach opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, wieruszowskim, kępińskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, Łódź, brzezińskim, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, opoczyńskim, bełchatowskim;
- śląskim, poza jego południową częścią;
- małopolskim, w powiatach północnych;
- świętokrzyskim;
- zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim;
- podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Alarmy ważne będą do godziny 9 i 10 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: jzb/fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock