Gęste mgły. W tych miejscach trzeba uważać

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

lubuskim;

wielkopolskim , w powiatach: Leszno, leszczyńskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, chodzieskim, pilskim, złotowskim, kępińskim;

dolnośląskim , w powiatach: górowskim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, oleśnickim, milickim, trzebnickim, Wrocław, wrocławskim, średzkim, legnickim, Legnica, wołowskim, lubińskim;

opolskim , poza powiatami położonymi na południu;

łódzkim , w powiatach opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, wieruszowskim, kępińskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, Łódź, brzezińskim, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, opoczyńskim, bełchatowskim;

śląskim , poza jego południową częścią;

małopolskim , w powiatach północnych;

świętokrzyskim ;

zachodniopomorskim , w powiecie wałeckim;

podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Alarmy ważne będą do godziny 9 i 10 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

