U jednych oblodzenie, u innych silny mróz. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem w województwach:
- dolnośląskim, poza powiatami północnymi;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim (poza powiatami na północy i północnym wschodzie);
- świętokrzyskim.
W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopnia Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - lokalnie około -4 st. C.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 8 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
IMGW wydał alarmy przed silnym mrozem w województwach:
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, starogardzkim, kościerskim, kartuskim.
W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 st. C, ale lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.
Ostrzeżenia przestaną obowiązywać we wtorek o godz. 9.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock