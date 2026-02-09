U jednych oblodzenie, u innych silny mróz. IMGW ostrzega

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem w województwach:

dolnośląskim , poza powiatami północnymi;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim (poza powiatami na północy i północnym wschodzie);

świętokrzyskim.

W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopnia Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - lokalnie około -4 st. C.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

IMGW wydał alarmy przed silnym mrozem w województwach:

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, starogardzkim, kościerskim, kartuskim.

W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 st. C, ale lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przestaną obowiązywać we wtorek o godz. 9.

Hipotermia Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

