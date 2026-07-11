Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
Jak opisuje nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, wschód Polski pozostaje w cyrkulacji cyklonalnej związanej z wypełniającym się niżem znad Białorusi. Ośrodek niskiego ciśnienia pozostaje jednak dobrze wyrażony w środkowej i górnej troposferze, zatrzymując w swoim zasięgu wilgotne, chwiejne i chłodne powietrze. Tworzy to odpowiednie warunki do rozwoju burz.
Gdzie jest burza?
Około godziny 13 grzmi w województwach:
- podlaskim, w rejonie miast i miejscowości: Poświętne, Wyszki, Brańsk, Boćki, Czyże, Bielsk Podlaski;
- podkarpackim, na krańcach południowo-wschodnich w okolicach Czarnej Góry i Bystrego.
Burze są punktowe, najczęściej izolowane i mocno rozproszone. Najpierw będą przemieszczać się na południe, a następnie na południowy wschód, zgodnie z cyrkulacją niżu.
Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy (lokalnie może spaść do 20-25 l/mkw.) oraz wiatr dochodzący w porywach do 50-70 km/h. Może pojawić się drobny grad.