Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, nad północną i zachodnią Polską przemieszcza się szeroka strefa frontu atmosferycznego, która przynosi ciągłe opady deszczu na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Na zachodzie kraju uformował się pas zachmurzenia kłębiastego, miejscami wypiętrzającego się do stadium chmur burzowych.
Gdzie jest burza?
Około godziny 19.40 grzmi w województwie dolnośląskim, w rejonie Węglińca, Pieńska i Zgorzelca.
Burze charakteryzują się słabym i umiarkowanym natężeniem. Towarzyszą im opady do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę. Burze przemieszczają się na południowy wschód, dlatego w najbliższych godzinach zagrzmi również na Przedgórzu Sudeckim i w samych Sudetach.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl