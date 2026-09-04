Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, nad północną i zachodnią Polską przemieszcza się szeroka strefa frontu atmosferycznego, która przynosi ciągłe opady deszczu na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Na zachodzie kraju uformował się pas zachmurzenia kłębiastego, miejscami wypiętrzającego się do stadium chmur burzowych.

Gdzie jest burza?

Około godziny 19.40 grzmi w województwie dolnośląskim, w rejonie Węglińca, Pieńska i Zgorzelca.

Burze charakteryzują się słabym i umiarkowanym natężeniem. Towarzyszą im opady do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę. Burze przemieszczają się na południowy wschód, dlatego w najbliższych godzinach zagrzmi również na Przedgórzu Sudeckim i w samych Sudetach.

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Mapa i radar burz