Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Aż 40 stopni na zatrważających mapach IMGW

CUE-16-4K-DARIA-NIE-NADPISUJ
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP/EPA
Już niedługo może zrobić się niezwykle gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował mapy z prognozowaną temperaturą maksymalną. Wartości są zatrważające. Czy faktycznie będzie 40 stopni?

Najbliższe dni przyniosą nam wytchnienie od straszliwych upałów, bo temperatura zamknie się w przedziale 24-30 stopni. Taka sytuacja nie potrwa jednak długo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował mapy z prognozowaną temperaturą maksymalną na 10 dni. Wartości są zatrważające.

Już w piątek na termometrach możemy zobaczyć maksymalnie 34-35 st. C. W sobotę ma być jeszcze goręcej, bo z 38 stopniami na zachodzie Polski. W niedzielę w zachodniej połowie kraju na termometrach możemy zobaczyć maksymalnie 37-38 st. C. Miejscami należy spodziewać się nawet 40 st. C. W poniedziałek temperatura może wynieść na zachodzie aż 39 st. C.

Prognozowana temperatura na 10 dni
Prognozowana temperatura na 10 dni
Źródło zdjęcia: IMGW

>>> Sprawdź prognozę długoterminową Tomasza Wasilewskiego na 16 dni

Model pogodowy próbuje poradzić sobie z szokującą falą ciepła

Dlaczego zrobi się niebezpiecznie gorąco? U podłoża rozwijającej się właśnie fali wyjątkowego gorąca w Europie leży zaburzenie cyrkulacji strefowej - zachodniej - nad kontynentem. Specyficzne położenie wyżu, blokujące ruch atlantyckich niżów, pozwala na silne wbicie się w Europę klina gorącego powietrza znad Sahary. Modele pogodowe, szacujące wartości maksymalne na nadchodzące dni, usiłują sobie poradzić z wyjątkową falą ciepła i prognozować najbardziej prawdopodobne maksima.

Wiarygodny i ceniony model europejski ECMWF HRES szacuje nawet 40 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich kraju, co jest jak najbardziej możliwe. Pamiętać jednak należy, że bazą do wyliczeń w modelu na najbliższe siedem dni jest już obecna wysoka temperatura i mocno zaburzone jej pole nad Europą. Tym samym liczone w poniedziałek wartości maksymalne na nadchodzący weekend w Polsce mogą być zarówno przeszacowane, jak i niedoszacowane.

Redagowała map

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraLawina przekleństw, tysiące wierzycieli. Ujawniamy nagranie spotkania w upadającej firmie
TVN24
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
Udostępnij:
Tagi:
pogodaUpałprognoza pogody
Czytaj także:
Burza, chmury, deszcz
Gdzie jest burza? Wiatr wieje do 90 km/h
Kraków
Drzewa łamały się w Krakowie, podtopiło Biały Dunajec
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Burze
Najwyższy stopień ostrzeżeń w części kraju
Prognoza
Skwar we Francji w sobotę 20.06. Kolejne dni mają być gorętsze
Idzie do nich niewyobrażalny żar
Świat
Zniszczenia w powiecie pyrzyckim po niedzielnych burzach
Brak prądu, zalane drogi. Bilans niedzielnych burz
Deszcz, grad
Nadciąga kolejna porcja deszczu. Pojawią się silne burze
Prognoza
Burza, noc, piorun
Superkomórka burzowa szaleje w części kraju
Burza, noc
Groźna noc we wszystkich województwach
Prognoza
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Przyszła nawałnica, ulice stolicy opustoszały
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów
Prognoza
Lato
"Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"
Ciekawostki
Ulewy, intensywne opady deszczu
Alert RCB nadal w mocy
Burze
Brak prądu, uszkodzone dachy. Prawie 900 interwencji
Burza, noc
Tutaj wieczorem nadal się błyska
Burza, noc
Dwa rejony z czerwonymi ostrzeżeniami IMGW
Upał na horyzoncie
Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi
Prognoza
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
Świat
Lokalizacja sobotniego trzęsienia ziemi w Grecji
Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie
Świat
Po wichurze w Lesznie-0001
Burza przerwała airshow w Lesznie. Co z pokazami w sobotę?
Słońce, upał
Upał w Polsce. Te 10 zasad warto znać
Ciekawostki
Burze w Polsce
Załamanie pogody w Polsce. "Zgłoszenia wciąż wpływają"
Wichura w Lesznie
Nagranie z Leszna. Widać siłę żywiołu
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów
Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów
Świat
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
Kobieta chłodzi się wiatrakiem
Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą w Niemczech
Świat
Gorzów Wielkopolski
Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda
Prognoza
Mężczyzna schładza się wodą z fontanny Patio de los Naranjos w Cordobie
Upały w Hiszpanii. Nawet 40 stopni na termometrach
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom