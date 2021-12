Alerty IMGW. Mróz na południu kraju. Nawet kilkanaście stopni poniżej zera

Alerty IMGW: silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18 do -15 stopni Celsjusza. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 do 15 kilometrów na godzinę. Alerty stracą ważność o godzinie 8.30 w środę.

Alerty IMGW: intensywne opady śniegu

Przewidywane są przelotne opady śniegu, które za okres ważności ostrzeżenia (godz. 9 we wtorek - godz. 9 w środę) mogą spowodować miejscami przyrost pokrywy do około 15 centymetrów. Alerty ważne są od godz. 9 we wtorek, wygasną natomiast o godz.