IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alerty dla całej Polski

Alerty IMGW - przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami zostały wydane dla całego kraju. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 do 2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -5 do -3 st. C. Temperatura ma osiągać najniższe wartości w północnych i południowych regionach.