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Wiatr przewracał drzewa w Świnoujściu

Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Silny wiatr powalił drzewa w Świnoujściu
Źródło wideo: iswinoujscie.pl
Źródło zdj. gł.: iswinoujscie.pl
W piątek na północy kraju mocno wieje wiatr. W Świnoujściu był tak porywisty, że powalił drzewa. Niektóre z nich zablokowały ulice i spadły na przejście dla pieszych.

W piątek w Łebie, Kołobrzegu i Ustce porywy sięgały 79 kilometrów na godzinę. Natomiast na Helu wiatr rozpędzał się do 65 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Dlaczego tak mocno wieje? Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znalazła się w strumieniu szybko przemieszczającego się powietrza polarnego, na obrzeżach niżu Zoe i Wyżu Azorskiego znad zachodniej Europy. Średnia prędkość wiatru osiąga w centrum kraju 20-40 km/h, a nad morzem - 50 km/h. Maksymalne porywy sięgają 55-60 km/h głębi kraju, 65-80 km/h nad samym morzem i nieco ponad 80 km/h w Karkonoszach.

Porywy wiatru w piątek 3.07
Porywy wiatru w piątek 3.07
Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Silny wiatr powalił drzewa

W piątek mocno wiało w Świnoujściu - do 61 km/h. Silne podmuchy wiatru powaliły tam kilka drzew, niektóre spadły na ulice, blokując je. Jak przekazał starszy kapitan Paweł Piorun z Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu, strażacy otrzymali cztery zgłoszenia dotyczące skutków gwałtownej pogody.

Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl
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Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
Tagi:
wiatrpogoda
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