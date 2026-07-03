Polska Wiatr przewracał drzewa w Świnoujściu

Silny wiatr powalił drzewa w Świnoujściu Źródło wideo: iswinoujscie.pl Źródło zdj. gł.: iswinoujscie.pl

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W piątek w Łebie, Kołobrzegu i Ustce porywy sięgały 79 kilometrów na godzinę. Natomiast na Helu wiatr rozpędzał się do 65 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Dlaczego tak mocno wieje? Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znalazła się w strumieniu szybko przemieszczającego się powietrza polarnego, na obrzeżach niżu Zoe i Wyżu Azorskiego znad zachodniej Europy. Średnia prędkość wiatru osiąga w centrum kraju 20-40 km/h, a nad morzem - 50 km/h. Maksymalne porywy sięgają 55-60 km/h głębi kraju, 65-80 km/h nad samym morzem i nieco ponad 80 km/h w Karkonoszach.

Porywy wiatru w piątek 3.07 Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Silny wiatr powalił drzewa

W piątek mocno wiało w Świnoujściu - do 61 km/h. Silne podmuchy wiatru powaliły tam kilka drzew, niektóre spadły na ulice, blokując je. Jak przekazał starszy kapitan Paweł Piorun z Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu, strażacy otrzymali cztery zgłoszenia dotyczące skutków gwałtownej pogody.

Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl